Korizmeni koncert u župi Svi Sveti Aladinići oduševio vjernike

ALADINIĆI – U župi Svi Sveti Aladinići održan je korizmeni koncert koji je okupio brojne vjernike i ljubitelje duhovne glazbe, ispunivši crkveni prostor molitvom, pjesmom i zajedništvom. Program su svojim nastupima obogatili Veliki i Mali zbor župe Aladinići, ŽVS Bura, Marta Šimunović i Sanja Pažin, zborovi župe Prenj (Prenj i Bobanovo), Tiho Šimunović te Muška pjevačka skupina župe Aladinići. Svaki od izvođača dao je poseban doprinos večeri, no posebno su oduševili najmlađi članovi Malog zbora, čija je iskrenost i radost u pjevanju dirnula sve prisutne.

Korizmeni ugođaj dodatno je naglašen odabirom skladbi koje su potaknule na razmišljanje, molitvu i unutarnju pripravu za nadolazeći Uskrs. Na kraju koncerta upućena je zahvala svim izvođačima, kao i svima koji su svojim dolaskom uljepšali ovu lijepu večer zajedništva i molitve. „Neka odjek ovih pjesama i dalje ostane u našim srcima kao poticaj na dublju vjeru, zahvalnost i radosno iščekivanje uskrsne radosti“, poručili su iz župe.

Ljiljana Matić