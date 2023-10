Kraljice Krunice, budi nam spas!

MOSTAR – Blagdan Kraljice svete Krunice svečano je proslavljen u subotu, 7. listopada 2023., misnim slavljem u 18 sati u župi sv. Tome Apostola u Mostaru. Kraljica svete Krunice suzaštitnica je župe a na njezin blagdan, 7. listopada 2011., osnovana je i uspostavljena ova župa pod nebeskom zaštitom sv. Tome Apostola. Katedralna župa Marije Majke Crkve u Mostaru osnovana je 1980., a tijekom vremena ukazala se potreba da se od iste župe odcijepe i zakonski ustanove još četiri nove župe posvećene svetim evanđelistima Mateju, Marku, Luki i Ivanu što je učinjeno 1993. godine. Budući da je katedralnoj župi i nakon odvajanja novih župa pripadao velik broj vjernika, bila je potreba da se bolje rasporedi dušobrižnički rad na njezinu području te je 2011. godine osnovana župa sv. Tome.

Svečano misno slavlje na ovaj blagdan predslavio je don Zvonimir Rezo, župni vikar u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista, a u koncelebraciji je bio župnik don Damir Pažin i don Branimir Bevanda, župni kapelan u mostarskoj katedrali. Pjevao je mješoviti župni zbor “Sveti Toma”.

Na početku svete Mise don Zvonimir je podsjetio okupljene vjernike kako je nastao ovaj blagdan. U 16. stoljeću Europi je prijetila velika opasnost od islama i Osmanlija i papa Pio V. pozvao je čitav kršćanski svijet na molitvu krunice. Oni su brodovima krenuli prema zapadu u osvajanje i tu je kod Lepanta došlo do velike bitke gdje su se sukobile te dvije flote. Iako je po broju bila jača osmanlijska strana, dogodilo se čudo i velika pobjeda kršćanske vojske. Tada je Papa proglasio taj dan blagdanom Marije Kraljice Krunice jer je njoj i molitvi krunice pripisao tu veliku pobjedu. Danas, 500 godina kasnije, u našim životnim bitkama krunica je i dalje oružje koje pobjeđuje, naglasio je don Zvonimir.

Propovjednik je u homiliji, osvrnuvši se na evanđelje toga dana, istaknuo kako je Bog poslao anđela Gabrijela Mariji i kako je nazva – milosti puna. Nije to bio običan pozdrav nego “zdravo milosti puna”. Kao da je to novo ime koje Bog daje Mariji, ime koje ju najbolje opisuje. Zatim anđeo opet nastavlja – ta našla si milost u Gospodina. Svaka milost je nezaslužena, kazao je don Zvonimir. Zar itko može zaslužiti Božju ljubav? Ljubav se ne zaslužuje, ljubav se daruje drugome. Tako Bog svima nama daruje svoju milosnu ljubav posve nezasluženo. Mi svojim djelima ne možemo zaslužiti Božju milost ali na dobivenu milost trebamo surađivati. Suradnja s Bogom je najbitnija. Marija je odmah prihvatila tu suradnju i to do kraja svoga života. A mi, obični ljudi, i nismo baš takvi.

Dok mi s vremena na vrijeme dolazimo, prolazimo kroz crkvu i često odsutni na svetim Misama, Marija nas uporno zove da zajedno s njom surađujemo s Bogom. Taj put suradnje pun je prepreka, oluja i nevera. Sve naše životne podivljale vode može smiriti samo Bog preko Gospine krunice koja nam daje smiraj i utočište. Ona nas vodi k Bogu.

Izvor: Crkva na kamenu