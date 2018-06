Krizmanici, birajte: vjernost ili nevjernost

LEDINAC – Četrdeset krizmanika osmoga razreda i prvoga srednje u Ledincu, u Širokobriješkom dekanatu, u nedjelju, 17. lipnja 2018. u 11 sati pod katehetskim vodstvom župnika don Joze Ančića. Bilo ih je od toga petero iz susjednih Gruda, kojih su roditelji podrijetlom iz ledinačke župe, a željeli su imati zakonitu i valjanu krizmu za svoju djecu.

U crkvi su, nakon procesije iz crkvenoga dvorišta, raspoređeni krizmanici s kumovima. A prije toga pjevački zbor s glazbom i narod popunio klupe velike crkve Svete Male Terezije. Našlo se naroda i pred crkvom. Dvije djevojke pozdravljaju biskupa i sve nazočne u ime vršnjaka i vršnjakinja, a župnik u ime svih župljana.

Biskup uzvraća zahvalom, čestita župniku 50. obljetnicu misništva i sve potiče na iskreno kajanje i molitvu da nam svima Gospodin bude milosrdan i milostivan, da krizmanici budu dostojni svete krizme, a svi zajedno dostojni ove svete Mise, i da im ovaj blagoslovljeni dan bude velik poticaj na putu vjere u Boga.

U propovijedi biskup govori kako je i među apostolima bilo onih koji su bili vjerni i u najmanjemu, a bilo je i onih koji su bili nevjerni i u najvećemu.

Juda apostol, na primjer, bio je zadužen za ekonomsko stanje Isusove družbe. Povlaštena služba, ali jednako riskantna kao i svaka druga. Juda se pokazao da je više volio novac nego li Isusa Krista. Za novac je izdao i Boga i sebe i ugrozio svoj vječni život. Isus reče: “Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!” (Mk 14,21). Kakva strašna riječ!

Petar se apostol, na primjer, hvalio na Posljednjoj večeri da on ne će nikada izdati ni odreći se Isusa. A kad tamo: tri puta u Kajfinu dvorištu! Što je velika bijeda ljudska! Ali kada se Petar obratio i kada mu je Isus oprostio, pogotovo kada ga je Duh Sveti ponio, nije više bilo popuštanja, padanja i nijekanja.

Ivan je apostol, na primjer, ostao vjeran od prvoga trenutka do posljednjega. On je bio vjeran pratitelj Gospodinov i Gospin na Križnom putu i na samoj Kalvariji. Zato mu je Isus i povjerio svoju rođenu Majku za duhovnu majku u životu, a njoj njega kao duhovnoga sina. I svi se mi vjernici i ljudi prepoznajemo u Ivanu, i svima nam je duhovna mati Isusova Majka Marija.

Krizmanici, kao među apostolima tako i danas među nama vjernicima, među vama krizmanicima, ima svega. Što će biti od tebe kojemu je danas tek 15-16 godina? Izdajnik za šaku srebrnjaka poput Jude? Pokajnik na Isusov pogled poput Petra? Zaljubljenik u Isusa poput Ivana? – Ovisi o tebi i o tvome odnosu prema Kristu i o tvojoj molitvi i suradnji s darovima Duha Svetoga, koje danas primaš. Slobodan, ali odgovoran! Molitelj, ali i suradnik s Duhom Božjim! Sljedbenik strasti ili sljedbenik savjesti!

Molitve vjernika izgovorili su krizmanici. On su također prinijeli darove kruha i vina uz kratka tumačenja pred oltarom.

Nakon završna misnoga blagoslova župnik je pozvao krizmanike na stepenište ispred crkve da očuvaju i slikovnu uspomenu na ovaj današnji zajednički sakramentni liturgijski čin, jedinstven u životu.

Župnik je don Jozo počastio braću svećenike i članove pastoralnoga vijeća u župnoj kući. Biskup se, zahvalivši domaćinu na razgovoru i gošćenju, pozdravio sa svećenicima i župnim odbornicima te s don Željkom, generalnim vikarom, koji je došao s krizme iz Gabele Polja, uputio u Zagreb na proslavu obljetnice mature.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba