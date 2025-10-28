Krizmanici iz mostarskih župa sudjelovali u Molitvenom pohodu na Bobovac

BOBOVAC – Dvadesetak mladih krizmanika iz mostarskih župa u organizaciji Hrvatske kulturne zajednice Troplet sudjelovalo je u Molitvenom pohodu za Domovinu na kraljevski grad Bobovac. Time su započeli ovogodišnji Tropletovi dani kulture – vjera, baština, identitet (TDK2025). Svake godine u molitvi za Domovinu na Bobovcu sudjeluje tisuće vjernika, ali jedino HKZ Troplet organizirano hodočasti s djecom i mladima što se ističe kao posebna vrijednost Molitvenog pohoda.

Mladi hodočasnici su se okupili u rano jutro u subotu, 25. listopada, na spomendan kraljice Katarine, pomolili se za Božji blagoslov i krenuli na molitveni pohod. Bilo se prijavilo četrdesetak krizmanika, ali očito je loša vremenska prognoza i jaka kiša cijelu noć uz pravi prolom oblaka u vrijeme polaska spriječila polovinu prijavljenih pa su došli samo hrabriji hodočasnici.

Prije dolaska na Bobovac, hodočasnici su se svratili u Vareš gdje su posjetili crkvu sv. Mihovila Arkanđela. Razgledali su staru crkvu, najstariju očuvanu katoličku crkvu u BiH, kao i novu crkvu. Fra Tomislav Brković im je ukratko ispričao povijest vareške župe i spomenutih crkava.

Iz Vareša su nastavili put do Bobovca gdje su sudjelovali u procesiji i slavili svetu misu s drugim brojnim hodočasnicima.

Ovo je bio Dvadesetčetvrti Molitveni dan za Domovinu Vrhbosanske nadbiskupije i Dvadesetdrugo hodočašće na Bobovac katolika pripadnika Ministarstva obrane, Oružanih i redarstvenih snaga BiH. Još 2002. godine kardinal Vinko Puljić je inicirao Molitveni dan za Domovinu Vrhbosanske nadbiskupije, a 2004. godine se priključila Hrvatska komponenta Vojske Federacije (HVO). Nakon toga su se hodočašću priključili katolici iz različitih redarstvenih snaga iz BiH i vjerni puk iz svih dijelova Domovine i inozemstva.

HKZ Troplet se priključila 2013. godine i prvi put organizirala Molitveni pohod za Domovinu. Godinama su u Molitvenom pohodu sudjelovali Tropletovi izvidnici, djeca viših razreda osnovne škole a ove godine su sudjelovali krizmanici iz mostarskih župa. Hodočasnici su na dar dobili Tropletovu kapu i hrvatsku zastavu kao uspomenu na ovaj molitveni pohod.

Izvor: Crkva na kamenu/https://troplet.ba/