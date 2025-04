Križni put na Đubrane

BIJELO POLJE – U 5. korizmenu nedjelju, 6. travnja 2025., u 14 sati obavljen je tradicionalni Križni put Vojno-Đubrani. To je ratni „Put spasa“, kojim su Bjelopoljci izlazili iz ratnoga Bijeloga Polja bježeći i spašavajući svoje živote od Jugo-četničkih i Armijsko-muslimanskih postrojbi. Ovo je Spomen-povijesni Križni put na koji dođe više stotina bjelopoljskih katolika.

U 14 sati okupili smo se oko Prve postaje Križnoga puta, gdje je župnik don Rajko sve nazočne lijepo pozdravio, zahvalio Bogu na lijepom danu i izrekao nakane ovoga Križnoga puta, naglasivši da ćemo moliti: za sve pokojne i poginule, koji su se povlačili od neprijatelja ovim ratnim „Putem spasa“, molit ćemo za sve one koji su preživjeli ratne strahote da im Gospodin dade snage da nastave s Božjim blagoslovom živjeti preostali dio svoga života, molit ćemo za čitavu našu župu, za našu djecu i mlade na kojima počiva budućnost našega naroda, molit ćemo za naše bjelopoljske obitelji koje su jezgra i temelj naše župe, molit ćemo za naše stare i nemoćne da im Krist svojim križem i mukom ublaži njihove muke i boli i molit ćemo za našu Katoličku Crkvu, za naš hrvatski narod i čitavi svijet da zavlada mir i blagostanje na čitavoj kugli zemaljskoj.

Zatim je župnik započeo molitvu Križnoga puta od Prve postaje i tako u pjesmi i molitvi svih 14 postaja u duljini od 5 kilometara i dva sata vremena u molitvi i pobožnosti. Kod 14. postaje nakon molitve don Rajko je zahvalio svima koji su došli, svim organizatorima ovoga Križnoga puta, križonošama-mladićima koji su išli na čelu procesije, zatim je zahvalio mladićima nositeljima ozvučenja, zahvalio se i časnim sestrama predmoliteljicama i njihovu podmlatku koje su pobožno predmolile Gospinu krunicu s raznim nakanama, da smo i mi svi mogli za njima lijepo odgovarati, zahvalio je ministrantima, zatim mladiću koji je čitao uvodne molitve u Križnom putu, izrekao je zahvalu i fotografu koji je sve ovo lijepo zabilježio da se ne zaboravi, zahvalio je i ljudima koji su došli po župnika i ponijeli sve ono što je potrebito za ovu crkvenu pobožnost i na kraju zahvalio svima na lijepom i pobožnom sudjelovanju i da nismo ni u što bolje mogli upotrijebiti ovo nedjeljno poslijepodne kao u ovu pobožnost Križnoga puta.

Na kraju je svima podijelio Božji blagoslov i zaželio sretan povratak kućama. Poslije su se vjernici malo zadržali po obližnjim proplancima u čašćenju, osvježenju i razgovoru, jer je ovaj izlazak svima dobro došao i duhovno i rekreativno. Počastili su i župnika, pa se i on zadržao nekoliko trenutaka s časnim sestrama i župljanima u ugodnu razgovoru i čašćenju. Bogu hvala na svim milostima kojima nas je obasuo ovoga nedjeljnog poslijepodneva. „Kad ti Bog pomogne, nitko ti ne može odnemoći“, kaže naš narod.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/