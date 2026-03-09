Križni put za nerođene

MOSTAR – Oko 300 vjernika sudjelovalo je jučer, 8. ožujka, u pobožnosti Križnoga puta na brdu Hum iznad Mostara, u organizaciji inicijative „40 dana za život“. Riječ je o drugom Križnom putu za nerođene koji se u Mostaru održava u sklopu korizmene kampanje molitve i posta za zaštitu života.

Ljudi svih generacija – obitelji s djecom, mladi, stariji – s krunicom u rukama i molitvom na usnama hodili su putem prema velikom križu na Humu, razmatrajući postaje Kristove muke i pritom moleći za život svakog nerođenog djeteta. Među sudionicima su bili i liječnici, medicinsko osoblje te osobe iz javnog i društvenog života, što je snažna poruka zajedništva i odgovornosti društva prema najslabijima.

Vrijeme je tijekom hoda bilo gotovo simbolično. Pod toplim i sunčanim nebom kolona molitelja uspinjala se prema vrhu. No, kako su se približavali križu, oblaci su tiho prekrili nebo, a upravo kod križa palo je tek nekoliko kapi kiše – kao blagi dodir neba nad molitvom okupljenih. U tišini brda, između zemlje i neba, taj trenutak mnogi su doživjeli kao snažan i dirljiv znak nade.

Križni put na sredini korizmene kampanje običaj je koji inicijativa „40 dana za život“ njeguje u mnogim gradovima diljem svijeta. Njime se želi podsjetiti na vrijednost svakog ljudskog života, ali i ohrabriti zajednicu na molitvu, solidarnost i brigu za majke, djecu i obitelji.

Paralelno s Križnim putem, u Mostaru se održava i molitveno bdjenje za nerođene ispred bolnice, koje traje od 8 do 20 sati i nastavit će se održavati svaki dan sve do Cvjetnice. Organizatori pozivaju sve građane dobre volje da se pridruže molitvi, makar na kratko, i budu dio tihe, ali snažne inicijative koja molitvom želi donijeti nadu, utjehu i zaštitu svakom životu.

Mostarski Hum danas je tako ponovno postao mjesto molitve, susreta i nade – mjesto gdje su se koraci stotina ljudi i tišina korizmene molitve spojili u jednu poruku: život je dar koji vrijedi braniti!

Izvor: Crkva na kamenu