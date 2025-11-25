BiH

Ljubuški proslavio blagdan sv. Kate

25. studenoga 2025.

Foto: Bolji Ljubuški

LJUBUŠKI – Nakon duhovne priprave i pobožnosti trodnevnice vjernici Ljubuškog su danas, 25. studenog, proslavili blagdan svete Kate, zaštitnice filijalne crkve u Ljubuškom te zaštitnice grada Ljubuškog. Svečana sveta misa u 11 sati započela je procesijom s kipom sv. Kate koja je išla kroz Ljubuški. Malo kiše nije moglo pomesti molitvu, pjesmu i litanijske zazive našoj zaštitnici koji su se iz srca vjernika uzdizali ulicama ovoga grada.
Koncelebrirano misno slavlje predvodio je fra Dario Dodig, bivši humački župnik i gvardijan, a sada župnik župe Vitina. On je u prigodnoj propovijedi predstavio život svete Kate onako kako su ga opisali životopisci. Sveta Kata je bila izrazito lijepa, ponosna, čista, mudra, hrabra, djevica i kasnije mučenica. Fra Dario je dodatno pojasnio sve te njezine osobine.
„Prvo bila je lijepa. Mi kažemo ljepota je prolazna. Ljepota svete Kate nije bila u ogledalu ili pred ogledalom. Nije bila pod kremama i puderom, nije bila od masaža i teretana, nego je ta ljepota bila u Bogu. Iz Boga je izvirala ta ljepota svete Kate. Mi za te ljude kažemo da zrače Božanskom snagom.
Sjetimo se samo jednoga našeg suvremenog primjera, svete majke Terezije koja je pod starost, ako pogledamo sliku pri kraju njezina ovozemaljskog života, bila jedna pogrbljena starica s licem punim bora. Ali nekako, kao da je iz tih bora izlazila zraka svjetlosti, zraka milosti, zraka Duha Božjega, bila je ostvarena, ispunjena i do kraja učinila ono što je Gospodin od nje tražio i nije bila ružna već lijepa kao što je bila i sveta Kata“, kazao je fra Dario pa nastavio govoriti i o drugim osobinama svete Kate.
„Mi danas trebamo Katarininu čistoću, mudrost, hrabrost, ljepotu, ponos na Boga, vjernost do kraja, da bismo mogli sve u životu iznijeti do kraja, ono kako Isus kaže: ‘Tko želi biti moj učenik neka uzme svoj križ i neka ide za mnom’“.
Misi su, osim humačkih fratara na čelu s gvardijanom i župnikom fra Mirom Šegom, nazočili i novaci, brojni ministranti i framaši koji su se brinuli za svečanost liturgije i nosili kip u procesiji, kao i veliki broj vjernog puka. Misu je svojim besprijekornim pjevanjem pratio veliki mješoviti zbor svete Kate.
Vjernici u Ljubuškom za blagdan sv. Kate pripremali su se trodnevnicom koju su predvodili fra Ivan Landeka, fra Miro Šego i fra Vinko Baćak.

