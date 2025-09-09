BiH

Mala Gospa okupila Viničane iz cijeloga svijeta

9. rujna 2025.

Foto: https://www.tomislavnews.com/

VINICA – Na blagdan Male Gospe – Rođenja Blažene Djevice Marije, u duvanjskoj župi Vinica, u nedavno obnovljenoj crkvi Rođenja BDM slavljena je svečana sveta Misa kojoj su nazočili brojni vjernici. Nakon Misa trodnevnica, svečano misno slavlje uz mjesnoga župnika don Jakova Renića i nekoliko svećenika, predslavio je don Mladen Parlov, profesor na KBF-u u Splitu. Prije svete Mise bila je molitvena procesija oko crkve s kipom Blažene Djevice Marije, zatim molitva ispred crkve pred kipom.
Nakon toga u obnovljenoj i lijepo uređenoj crkvi služeno je svečano misno slavlje.
Župna crkva u Vinici, što se rijetko viđa, bila je puna vjernika koji su došli sa svih strana, iz mnogih zemalja gdje Viničani, uglavnom, žive i rade, na svoj zavjet Maloj Gospi, u svoju rodnu župu ili župu svoga porijekla.
Nakon svete Mise ispred viničke crkve, a ispod mitskog Zavelima, zaorila se ganga, pjevalo se i razgovaralo, kao u stara vremena.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.tomislavnews.com/

