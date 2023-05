Malo Kristovo stado

GRLJEVIĆI – U poslijeuskrsnom vremenu u Evanđelju često čitamo o Kristu dobrom pastiru. Prispodoba je to koja govori o uskrslom Spasitelju koji predvodi svoje stado i vodi ga na vječne pašnjake. Upravo je to ono za čim je čeznuo ljudski rod, oslobođenje od grijeha te mir i sigurnost naših duša. Svojim vjernima Isus uvijek iznova ponavlja: “Ne boj se, stado malo” (Lk 12,32). Iz ovih Kristovih riječi razabiremo kako i nije odveć važno koliko se vjernika okupi na nekome mjestu, nego je najbitnije da su povezani sa svojim Bogom i da ga slijede kao što ovce idu za svojim pastirom, nadajući se i vjerujući da će im dati dovoljno hrane i pravo sklonište od raznih oluja i nevolja.

Ove su Kristove riječi itekako utješne i za vjernike župe Grljevići koji su 1. svibnja proslavili svoga nebeskog zaštitnika, sv. Josipa Radnika. Malobrojno je to stado Kristovih sljedbenika, ali dovoljno jako da prkosi svim olujama i nevoljama kroz koje je prolazio ovdašnji čovjek tijekom povijesti. Teški životni uvjeti ostavili su ovdje traga, mnogi se odseliše i odoše potražiti bolje životne mogućnosti. Ove prazne klupe na slici najbolji su pokazatelj te selidbe, ali bez obzira na sve, ne bi smjele obeshrabriti one koji ostadoše čuvati svoja ognjišta grljevačka. Ova župa ima i dvije filijale, Lipno i Borajnu, pa je župna zajednica ipak nešto brojnija nego što to slika pokazuje.

Svetu je Misu predvodio don Marko Šutalo, a u koncelebraciji bilo je šest svećenika.

Uz proslavu svoga patrona, ova je župna zajednica toga dana imala dodatan razlog za veselje. Naime, četvero prvopričesnika primilo je prvi put svoga Spasitelja u svoja vjernička srca. Molili smo za njih, neka ih dobri Bog očuva na svome putu i da uvijek ostanu u milosti Božjoj.

Svojim je pjevanjem euharistijsko slavlje pratilo nekoliko mlađih osoba, što je svakako pohvalno jer su spremni izdvojiti svoje vrijeme i svoje talente pokloniti župnoj zajednici kako bi misna slavlja u ovoj župi bila što ugodnija. Sve na slavu Božju.

Izvor: Crkva na kamenu