Marija – Kraljica mira

HRASNO – Na drugu nedjelju u svibnju, kako je to već tradicija od 1977. godine, vjernici Trebinjsko-mrkanske ali i Mostarsko-duvanjske biskupije hodočaste u svetište Kraljice mira u župi Hrasno. Zbog stanja u kojem se nalazimo i situacije koronavirusa kojim smo pogođeni, župnik don Antun Pavlović najavio je da ne će biti službenoga organiziranja hodočašća kao što je to bivalo prošlih godina ali da vjernici mogu doći na svetu Misu držeći se epidemioloških mjera. Lijepo i sunčano vrijeme uz lagani povjetarac Bog je dao kako bi se moglo obaviti sve kako je i planirano. Misno slavlje, kojemu je prethodila procesija na Gradinu gdje se moli Posvetna molitva Kraljici mira koju je sastavio Sluga Božji kard. Franjo Kuharić 1987. i odakle se blagoslivljaju hodočasnici i njihovi automobili, predvodio je msgr. Ratko Perić, biskup u miru.

Na početku je sve okupljene pozdravio župnik don Antun i izrekao dobrodošlicu i zahvalu hodočasnicima, svojim župljanima, pjevačima, svećenicima u koncelebraciji i onima koji su ispovijedali a osobito biskupu Ratku na dolasku i predslavljenju ovoga misnog slavlja. Procesija je uz pjevanje litanija prošla od oltara preko dvorišta, pokraj spomenika stradalnicima u ratovima, na Gradinu do kipa Kraljice mira a zatim se spustila s Gradine i oko crkve ponovno do oltara. Pobožno, skrušeno uz pjesmu i molitvu. U svetoj Misi u pjevanju i čitanju sudjelovali su čitači, pjevači, krizmanici, župljani, bogoslov i đakon, svećenici, cijela je župa obuhvaćena i uključena što riječju, molitvom, srcem i mislima. Osobito se molilo za mir i pravdu.

Biskup Ratko u homiliji govorio je o Mariji – Kraljici. U Litanijama Blažene Djevice Marije molimo se Mariji: Majci, Djevici, Kraljici. Ovako molimo – Kraljice: anđela, patrijarha, proroka, apostola, mučenika, ispovjedalaca, djevica, svih svetih, bez grijeha istočnoga začeta, na nebo uznesena, svete krunice, obitelji i na kraju Kraljice mira. Taj naslov unio je u Litanije papa Benedikt XV. 1917. godine a blagdan seže u 1954. godinu. Župnik don Stjepan Batinović preživio je i Prvi i Drugi svjetski rat i bilo mu je stalo da na ovim prostorima zavlada mir, pravedan i trajan. Ljudi ne mogu dati taj mir, može samo Bog a Gospa ima ulogu Kraljice mira. Zbog toga mu je bilo stalo do ovoga svetišta Kraljici mira.

Nakon svete Mise biskup Ratko predstavio je knjigu Duhovna zvanja u Šutala, koja je tek izišla iz tiska a priredio ju je don Ivo Šutalo, izdala Crkva na kamenu. Nekoliko riječi izrekao je i priređivač don Ivo zahvalivši svima koji su sudjelovali u pripremi knjige kao i svim Šutalima koji su rada srca davali informacije i fotografije kako bi ova knjiga ugledala svjetlo dana.

Izvor: Crkva na kamenu