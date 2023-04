Misa posvete ulja u Trebinju

TREBINJE – Na Veliku srijedu, 5. travnja, u trebinjskoj katedrali Male Gospe svečano je proslavljena Misa posvete ulja, koju je predvodio biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. Petar Palić. Uz biskupa Palića u koncelebraciji su sudjelovali: don Nikola Menalo, generalni vikar, don Ante Luburić, biskupski vikar za trebinjsko-mrkansku biskupiju i trebinjski župnik, don Stipe Gale, kancelar i svećenici koji pastoralno djeluju u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Na Misi su sudjelovali i bogoslovi iz Trebinjsko-mrkanske biskupije i predstavnici ministranata iz pojednih župa ove biskupije, te nekoliko vjernika ove župne zajednice.

Liturgijsko sviranje te pjevanje na orguljama pratio je bogoslov Stipe Gabrić.

Na početku je biskupa Petra i sve nazočne pozdravio don Ante Luburić, biskupski vikar i trebinjski župnik izrazivši svima dobrodošlicu u trebinjsku katedralu i sjedište trebinjsko-mrkanske biskupije.

Biskup Petar se pridružio pozdravnim riječima koje je izrekao don Ante i izrazio svoju radost zbog euharistijskoga zajedništa, te pozvao svećenike da se prisjete trenutka svoga ređenja, koje je posebni milosni dar u životu svakog svećenika i da u ovoj euharistiji Gospodinu zahvale za dar svećeništva.

Osvrnuvši se u homiliji na čitanje iz Knjige proroka Izaije o poslanju sluge Jahvina, biskup je rekao da te iste riječi u Evanđelju Isus, Veliki svećenik, primjenjuje na sebe. Dok je čitao prorokove riječi, osjetio se izvanredni sklad između poruke i glasnika. Isus je utjelovio ono što je pročitao. Izaijine su riječi poprimile tijelo i krv u osobi koja ih je čitala. Isus je bio stvarna prisutnost proročkih riječi. Proročanstvo je postalo stvarnost za stanovnike Nazareta, koji ništa nisu slutili, kazao je biskup Palić.

Obrativši se svećenicima, biskup je rekao da svećenici danas nastavljaju živjeti u ovom sakramentalnom trenutku.

„Svaki put kad činimo ono što nam je Gospodin zapovjedio, ovaj odlomak iz Pisma se ispunjava u našem služenju i našim djelima. Ako se u našem životu dogode trenuci oklijevanja ili neodlučnosti, sjetimo se ove Božje riječi koju slušamo na današnji dan. Okruženje Nazareta, iako skromno i udaljeno, bilo je unaprijed određeno Božjom otajstvenom providnošću da bude mjesto gdje će se razotkriti stvarna prisutnost proročanstva. I ovdje, u središtu i svetištu ove naše katedrale u Trebinju, u nekom još većem gradu ili još monumentalnijoj crkvi, ili u onoj najmanjoj našoj župi, očituje se stvarna prisutnost Gospodina Isusa. U šaputavoj tišini ispovjedaonice, u tjeskobnoj užurbanosti ili neočekivanom susretu na ulici, stvarna prisutnost Onoga koji je Alfa i Omega svih vremena pruža svoje božanske ruke preko nas da dotakne tuge i nevolje našega vremena svojim vječnim milosrđem i mudrošću“, naglasio je biskup Palić.

Pozvavši svećenike na zahvalnost, poniznost i raspoloživost, biskup je u nastavku rekao:

„Vaši životi, ova sveta ulja, obredi i riječi donose stvarnu prisutnost Krista Raspetoga u živote naše braće i sestara koji nam dolaze, koji nas trebaju i pozivaju. Isus koji je stajao usred zajednice u Nazaretu, bio je prvorođenac među svećenicima, jer je hrabro objavio: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“ Kao što je Isus tada stajao za nas, tako i mi sada stojimo s njime i uz njega da se po našem služenju objavi: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“ Mi smo sakramentalna braća s Kristom Velikim svećenikom čije tijelo i krv, dušu i božanstvo trebamo učiniti prisutnima i stvarnima za ponižene, one slomljena srca, zarobljenike i zatvorenike. Služba koju nam je Isus povjerio trebala bi staviti pečat radosti na one koji tuguju, ulje radosti na ožalošćene i veličanstveno ruho na one duha očajna. Jer mi smo nazvani svećenicima Gospodnjim i službenicima Boga našega.“

Biskup je naglasio kako bez posebne osobne zasluge svećeničke ruke podižu Isusovo tijelo i krv u svakoj euharistiji koju slave i poželio je da ta dragocjena blizina svakodnevno spaja živote svih svećenika sa svetim otajstvom kako bi postojao sveti sklad između službenika i Mesije.

Nazočne vjernike biskup Palić je potaknuo i pozvao na molitvu za svećenike, za biskupe, za Papu. „Molite da naše služenje ne nalikuje najamništvu, nego da, poput jedinog Dobrog Pastira – Isusa, iz dana u dan svoj život dajemo za one kojima nas je Crkva poslala služiti.

I vama, stadu Gospodinovu i nama pastirima neka ova euharistija bude izvorom snage u našem svakodnevnom rastu u vjeri i poslanju i na našem putu prema Gospodinu“, zaključio je svoju homiliju biskup Palić.

Nakon zajedničke Euharistije, svećenici su s biskupom Palićem, nazočnim bogoslovima i ministrantima ostali u zajedništvu oko bratskoga stola.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/