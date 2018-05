Misno slavlje na Đubranima

ĐUBRANI – Unatoč najavljivanome lošem vremenu, hvala dragome Bogu, bez većih smetnji pohodili smo grobove raštegorskih mučenika iz turskoga doba i njima u spomen slavili svetu Misu.

Kako smo i najavljivali, misno slavlje predvodio je i propovijedao don Krešo Puljić, župnik župe Svetoga Tome Apostola iz Mostara. Osim don Kreše, na svetoj Misi bio je nazočan bjelopoljski župnik don Josip Galić i don Ivica Boras, župnik župe Svetoga Mateja iz Mostara, te više krizmanika iz ove dvije mostarske župe. Uz mostarske goste okupio se i veoma lijep broj naših domaćih vjernika. U ovom malom raštegorskom mjestu Đubranima, na žalost danas živi samo 11 stanovnika.

U Đubranima se u ratu i nakon Domovinskoga rata često slavila sveta Misa, a posljednje tri godine slavi se samo za Ivandan, 24.lipnja i za Dušni dan. Ovogodišnjom svetom Misom u spomen na raštegorske mučenike, dobili smo još jedan termin za svetu Misu, prve subote u svibnju. Osim ovih spomenutih termina svetih Misa, na Đubrane se već 13 godina, svake pete korizmene nedjelje hodočasti moleći križni put, koji je postavljen na cesti nekadašnjeg ratnog puta – Puta spasa.

Događaj “Krvave krizme” vezan je strogo uz usmenu predaju. Pitaš me, kako to da jedan takav strašan događaj nije nigdje zapisan? Mogu ti samo odgovoriti, s protu pitanjem, gdje bi to moglo biti zapisano; kad se radi o vremenu najžešćih turskih progona 1600. i neke? Ti bi htio papir. Otkud papir kad turski zulum nije preživjela ni jedna crkva od 464 katoličke srednjovjekovne crkve, koliko i je bilo u BiH prije dolaska Turaka! Ove 464 crkve su povijesno dokazane, a za 205 crkava se čak znaju i patroni (fra Andrija Zirdum). Te su sve crkve izreda porušene ili su pretvorene u džamije!

Na žalost, nema dokumenta o ovome tužnom događaju, ali ima živa narodna predaja koja se još prepričava po Raškoj Gori, Gorancima i Vrdima. Kako ova mjesta izumiru, vrijeme je da ovakvim slavljem usmena predaja bude sačuvana od zaborava. Dolaskom na ovo mjesto naći ćeš križ veličine oko 3 metra, a ispred križa se nalazi velika ploča s uklesanim krugom, u kojem je križić, a ispod kojeg se nalazi uklesan mač. Ploča je otkrivena za vrijeme Domovinskoga rata. Jedan od mještana (sada već pokojni Tadija Prga) zavjetovao je da će urediti Biskupov grob (ispraviti spomenuti križ) ako njegov brat i ostali logoraši iziđu živi iz muslimanskih logora. Ispravljajući ogromni križ, naš je Tadija na dubini od 1 metra pronašao i nadgrobnu ploču. Danas je grob u jednoj rupi pa je potrebno otkloniti zemlju koja se stoljećima taložila na već spomenutoj ploči. Oko samog Biskupova groba na sve strane se nalazi mnoštvo grobova, koji su različitih veličina i izrađeni su u rustikalnom stilu. Neki se dobro primjećuju, nekima samo viri pokoji kamen iz zemlje, a mnoge je već potpuno zaplila zemlja.

Za ovo misno slavlje i pohod rašteogorskim mučenicima zaslužni su mnogi… kojima od srca zahvaljujemo, ne samo na lijepo uređenom – očišćenom prostoru, nego i na domaćinskom dočeku naših dragih gostiju i hodočasnika.

Izvor: Crkva na kamenu/Župa Potoci