Misno slavlje povodom obljetnica utemeljenja HVO-a i 1. pješačke pukovnije OS BiH

MOSTAR – U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečanim misnim slavljem za poginule branitelje i ostale žrtve iz Domovinskoga rata, obilježena je 7. travnja 33. obljetnica utemeljenja Hrvatskoga vijeća obrane i 20. obljetnica 1. pješačke pukovnije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Misno slavlje, koje je ujedno i vrhunac ovogodišnje proslave, predvodio je vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić uz sudjelovanje mons. Petra Palića, biskupa mostarsko-duvanjskoga i više svećenika, uglavnom vojnih kapelana OS BiH. Molitva na Trgu hrvatskih velikana ispred Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače, koju je također predvodio Nadbiskup, i svečani mimohod vojnih postrojbi HVO-a do mostarske katedrale, prethodili su ovomu završnom činu proslave.

Na početku misnoga slavlja pozdravne riječi uputio je biskup Petar koji je kazao kako nas „ova obljetnica, duboko ukorijenjena u povijesti našega naroda, poziva da se prisjetimo hrabrosti i žrtve svih onih koji su se borili za slobodu i dostojanstvo našega naroda i naše Domovine“ te podsjetio kako smo „u ovoj Jubilejskoj godini pozvani na dublje promišljanje o svojoj vjeri i životu te zajedništvu s Bogom, Crkvom i jednih s drugima. Jubilarna godina ujedno je i poziv na obnovu, pomirenje i novi početak.“ Nazočne je vjernike pozvao na molitvu kako bismo „živjeli u miru, ljubavi i zajedništvu (…) te sačuvali istinske vrijednosti slobode, obitelji, vjere i Domovine“.

Nadbiskup Vukšić je u propovijedi pozvao na molitvu „za duše i za spasenje naše pokojne braće i sestara, da se njihova smrt, odnosno njihov kraj na ovoj zemlji pretvori u novi početak vječnoga života pred licem Božjim (…) i u stanje trajne slobode, čistoće, ljepote i sjaja u Božjoj blizini. Svrha svakoga nastojanja za slobodu (…) dobiva svoju svrhu i smisao u vječnoj slobodi, u slobodi od grijeha i mana, u oslobođenosti od svega što nas odvaja od Gospodina Boga.“ U prigodnoj propovijedi je istaknuo kako „Isus u današnjem odlomku iz Evanđelja, koji opisuje jednu njegovu raspravu s farizejima, za sebe kaže: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života“ (Iv 8,12). Tako objavljuje svoje dostojanstvo Svjetlosti i svoje poslanje prosvjetljivanja.

Isusovo je dostojanstvo u tomu da je Svjetlost, to jest Bog, a njegovo je poslanje pozivati sve ljude da njega slijede, da se ponašaju u skladu sa Svjetlošću i da tako kroz zemaljski život hode prema vječnomu. Isusovi učenici su pozvani biti sinovi i kćeri svjetlosti. To jest, nakon što smo prosvijetljeni naukom Objave Božje i očišćeni krsnom milošću, naše je poslanje biti odbljesak Božje svjetlosti u svijetu, znak njegove prisutnosti, sredstvo njegova djelovanja i glas njegove poruke. Trebamo u moralnome smislu hoditi u svjetlosti kako bismo bili prijatelji Boga koji je Svjetlost.

Zaključio je kako je „ponašanje kršćana najbolji pokazatelj kvalitete njihove vjere“ te „u tome smislu, i u skladu s biblijskim simboličkim govorom, postaje jasna Isusova poruka kad je, tumačeći poslanje svojih učenika, govorio: ‘Vi ste svjetlost svijeta. (…) Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima’ (Mt 5,14-16)“.

Tijekom svete mise pjevali su maestro don Dragan Filipović i glazbenik Ivo Jurić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA