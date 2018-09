Mladi spremni mijenjati BiH kroz akciju 72 sata bez kompromisa

SARAJEVO – U četvrtak, 27. rujna, u prostorijama Nadbiskupijskoga centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., tijekom tiskovne konferencije predstavljena je peta po redu volonterska akcija 72 sata bez kompromisa.

Okupljene predstavnike medija na početku je pozdravio Josip Milanović, projekt koordinator volonterske akcije te ujedno moderator konferencije, koju organiziraju Nadbiskupijski centar za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II. i Vrhbosanska nadbiskupija u suradnji s Medijskim centrom Vrhbosanske nadbiskupije.

Istaknuo je kako će se i ova peta akcija održati pod geslom volontiRAJ NA ZEMLJI te kako će najveći fokus projekata biti usmjeren promociji volonterskoga djelovanja i razvijanju socijalne uključenosti kod mladih. Potom je predstavio govornike koji su se obratili tijekom konferencije: gđu. Renatu Vrdoljak, zamjenicu ravnatelja NCM-a te vlč. Josipa Vajdnera, glavnog urednika Katoličkog tjednika i portala Nedjelja.ba pri Medijskom centru Vrhbosanske nadbiskupije, koji je partner projekta.

U svom obraćanju, gđa. Vrdoljak najprije je podsjetila kako već 11 godina, NCM kroz svoj program ohrabruje, jača, educira tisuće mladih koji traže svoje mjesto u Bosni i Hercegovini. “U protekloj godini smo kroz aktivnosti i projekte koje grade most prijateljstva, međusobne suradnje i povjerenja uspješno realizirali više od 40 projekata i aktivnosti na kojima je sudjelovalo 10.000 mladih.

Skupljajte trenutke, a ne stvari, geslo je koje je obilježilo ovogodišnje ljeto kada je više od 200 mladih sudjelovalo na ljetnim kampovima u organizaciji Centra za mlade (…) Trenutci koje smo skupili u životu daju nam snagu kada nam je teško, ohrabruju nas da nastavimo i kada nas svi drugi i sve drugo obeshrabruje. Tako će i ovoga vikenda, tj. već od danas, 950 volontera skupljati trenutke kroz volontersku akciju 72 sata bez kompromisa, gdje će volontirajući u svojim župnim i lokalnim zajednicama pokazati da unatoč svakodnevnim migracijama mladih iz naše domovine, još uvijek naša zemlja ima mlade kojima treba naše povjerenje, naša pomoć kako bi skupljajući lijepe trenutke s akcije svojim malim koracima i pothvatima napravili velike promjene”, istaknula je između ostalog zamjenica ravnatelja. Potom se nazočnima obratio vlč. Vajdner naglasivši kako “od sve četiri vrste grijeha – mišlju, riječju, djelom i propustom – ljudi najmanje ispovijedaju ovaj posljednji: da su nešto dobro propustili učiniti. No, Isus kao glavni kriterij ulaska u kraljevstvo nebesko spominje: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste’ (Mt 25,45). Stoga je, gledano iz perspektive Crkve, solidarnost koja svoj temelj ima u vjerničkoj ljubavi prema Bogu, nit vodilja kršćaninova djelovanja.

Dio te solidarnosti jest i volonterizam – učiniti nešto korisno za čovjeka koji to svojim snagama ne može i za društvenu zajednicu gdje to nitko drugi ne će ili nije u stanju (…) Stvarati kulturu čovjekoljublja, čemu svakim svojim nesebičnim volonterskim angažmanom mladi ljudi i doprinose, spada u božanske kategorije, pa slobodno možemo dati pobožnoj mašti na volju i ustvrditi da bi i Isus da u tjelesnom obličju danas dođe, vrlo vjerojatno bio dio nekog volonterskog tima: poput mnogih koji sudjeluju u akciji 72 sata bez kompromisa (…) Misao da ‘ono što nije medijski popraćeno – nije se ni dogodilo’ u biti je bezbožna jer se mnogo dobra nikada ne pribilježi na ovomu svijetu, ali uz Božju milost, ima zasluga u Nebu, a i sam Isus je upozoravao da se ‘ne trubi’ kada se dijeli sirotinji. No, razglašavati dobro kako bi se i druge poticalo na činjenje istoga znači u kontekstu vjerničkoga pogleda na svijet: davati ‘odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama’ (usp. 1 Pt 3,15). Odatle i mi kao medijski partneri u ovom volonterskom projektu želimo popratiti sve pozitivno što se u okviru akcije 72 sata bez kompromisa događa kako bismo: pokazali da kod nas u BiH nije sve sivo i kako bismo, prenoseći poruku, potaknuli i druge da se odvaže izići iz svojih ‘zona sigurnosti’ te učiniti nešto za dobro čovjeka i zajednice samo zato što je to dobro činiti”, poručio je Vajdner.

Nakon toga, koordinator projekta nazočne je upoznao s detaljnijim informacijama o petoj akciji. “Peti put u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Bosnu i Hercegovinu svojim volonterskim angažmanom promijenit će 950 mladih iz 30 lokalnih zajednica (…) a ove godine bit će bogatija za 95 novih projekata, mini akcija i sigurno novih 50.000 direktno uključenih korisnika akcije.

Beskompromisnim stavljanjem sebe na raspolaganje potrebitima mladi će i ove akcije prikupljati hranu za socijalno ugrožene obitelji, korisnike pučkih kuhinja, izbjeglice, u Konzum, Bingo i drugim trgovačkim centrima; uređivati i čistiti školska dvorišta; raditi s djecom s invaliditetom; renovirati gradski park; uređivati životni prostor osobama treće životne dobi; čistiti groblja, župna dvorišta; posjećivati staračke domove; sudjelovati na Skakavac Trail utrkama u organizaciji Planinarskog društva Skakvac, praviti klupe za nogometni teren, putokaze kroz određena sela; sudjelovati na kreativnoj radionici s osobama s invaliditetom; organizirati čajanke u staračkom domu; pripremati zimnicu, kolače za djecu u Africi; distribuirati hranu izbjeglicama, kuhati za njih; raditi s djecom u dječjim vrtićima i sl.

Sarajevo, Istočno Sarajevo, Novi Travnik, Travnik, Kiseljak, Gromiljak, Livno, Radunice, Zenica, Vitez, Nova Bila, Tuzla, Domaljevac, Orašje, Fojnica, Garevac, Gradačac, Uskoplje, Kupres, Bugojno i Sarajevo mjesta su u kojima će mladi pokazujući svoj volonterski duh još jednom nas podsjetiti na njihovu odlučnost da žele, mogu i trebaju uzeti stvari u svoje ruke”, kazao je Milanović te zahvalio svima koji vjeruju u ovaj projekt i koji mu pružaju nesebičnu podršku – donatorima Renovabisu i Catholic Relief Servicesu (CRS) te partnerima na projektu Medijskom centru Vrhbosanske nadbiskupije.

“Ipak najveću zahvalnost dugujem volonterima koji su odlučili da unatoč ovom sivilu kojim smo okruženi, ne trebamo tražiti krivca u nekome ili nečemu, nego uzeti stvar u svoje ruke i mijenjati ih. A sada je naše vrijeme, da mijenjamo Bosnu i Hercegovinu. Ne silom ni snagom, nego sitnim potezima svakoga od nas za svakoga”, poručio je koordinator Josip te službeno otvorio petu volontersku akciju 72 sata bez kompromisa.

Na kraju je ostavljena mogućnost za postavljanje pitanja.

