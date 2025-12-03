Mladić i njegov Bog – priča o životu Stipe Čuture

Dana 28. i 29. studenoga zajednica mladih župe HKM Gradina u Sesvetama, u Zagrebu, izvela je predstavu “Mladić i njegov Bog”. Priča o ovoj predstavi započela je još prošle godine na predstavljanju istoimene knjige u župi Čerin, koja je ubrzo dospjela u ruke naših članova. Nedugo nakon toga rodila se ideja da prema tekstu knjige nastane scenarij za predstavu koju smo željeli izvesti za naš dan HKM-a u lipnju. Tako je i bilo: blagoslovom Stipinih roditelja u našem projektu i zahvaljujući Ivanu Kordiću dobili smo scenarij i ubrzo započeli s probama.

Predstava donosi životnu priču Stjepana Čuture, mladića kojemu je u sedamnaestoj godini otkriven karcinom debelog crijeva. Unatoč bolesti, Stipe je na svoju situaciju gledao kao na dar koji ga približava Bogu i učvršćuje njegovu vjeru. Upravo ta njegova vjera bila je naše nadahnuće, poticaj i potvrda da činimo nešto vrijedno.

Na cijelom putu pratila nas je i Stipina obitelj, koja nas je – u suradnji sa župnikom župe Dobrog Pastira u Brestju, vlč. Zlatkom Pavetićem – pozvala da predstavu izvedemo i pred zagrebačkom publikom.

Na put smo krenuli u petak, 28. studenoga, u ranim jutarnjim satima, zajedno s našim voditeljem don Lukom Cvitanovićem i tehničarom Stankom Jerkovićem. Zbog iznimno velikog interesa publike, predstavu smo izveli dvije večeri zaredom u prepunoj dvorani Centra za kulturu Sesvete. Obje su izvedbe bile humanitarnoga karaktera, a najveća nam je nagrada bio snažan i dugotrajan pljesak oduševljene publike.

U subotu, 29. studenoga, posjetili smo grob bl. Ivana Merza, zaštitnika našega HKM-a, te prisustvovali prijenosu relikvija bl. Alojzija Stepinca u njegovo rodno mjesto – Krašić. Zatim smo posjetili Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište na Kaptolu gdje je naš don Luka proveo pet godina svoje svećeničke formacije. Svoju šetnju Zagrebom zaključili smo polažući sve u Marijine ruke na Kamenitim vratima – mjestu molitve u gradu Zagrebu. Nedjeljno smo jutro započeli svetom misom u crkvi Dobroga Pastira u Brestju, koju je predvodio naš kapelan, don Luka. Nakon mise uputili smo se na zajednički ručak, a potom i na Stipin grob, gdje smo se, zajedno s njegovim roditeljima, bratom i sestrama, pomolili i zahvalili Stipi što nas je na našem putu pratio i molio za nas i naš projekt.

Za sve nas ovaj vikend bio je jedna velika duhovna obnova. Zahvalni smo Stipinoj obitelji i župniku župe Dobrog Pastira u Brestju, vlč. Zlatku Pavetiću, na vikendu prepunom emocija, zajedništva i ljubavi.

”Kada u Google tražilicu upišemo ‘Tko je Stjepan Čutura?’ na prvom mjestu pronaći ćemo članak pod nazivom ‘Mladić kojeg zovu hrvatskim Carlom Acutisom’. Upravo to je i naša želja – da Stipe Čutura, hrabri mladić pun vjere, postane naš hrvatski Carlo Acutis. Stipe, hvala ti na svemu i moli za nas!”

HKM Gradina

Izvor: Crkva na kamenu