Mnoštvo mladih na vjeronauku za studente

MOSTAR – Jučer, 15. listopada, u Franjevačkome samostanu i župi sv. Petra i Pavla u Mostaru započeo je vjeronauk/tribine za studente i mlade. Odaziv mladih je bio izniman tako da je velika dvorana bila dupkom puna. Prvi susret održan je pod naslovom „Što ako (ne) postoji Bog – Jednome se živi“. Mladima je govorio dr. fra Mario Knezović, gvardijan i župnik. Program su pjevanjem upotpunili članovi zajednice „Totus Tuus“ iz Mostara. Vjeronauk će se održavati svaku drugi srijedu u Franjevačkoj. Tako da je iduće okupljanje mladih podno zvonika 29. listopada u 20 sati.

Izvor: Crkva na kamenu/Franjevački samostan Mostar