Mostarska katedrala uoči svetkovine sv. Josipa ispunjena molitvom i pjesmom

MOSTAR – Večer uoči svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u mostarskoj katedrali okupila je brojne vjernike i članove župnih zborova ove, kao i Trebinjsko-mrkanske biskupije, na zajedničkom euharistijskom slavlju i glazbenom susretu. Misno slavlje predvodio je mjesni biskup mons. Petar Palić u zajedništvu s više svećenika, a velik broj vjernika rado se odazvao i sudjelovao u pripravi za proslavu svoga nebeskog zaštitnika. Upravo to zajedništvo vjernika i svećenika, prožeto molitvenom sabranošću i korizmenim napjevima, učinilo je ovaj susret posebnim. Svečanosti su osobito pridonijeli članovi župnih zborova koji su svojim pjevanjem animirali liturgiju, čime su dodatno obogatili euharistijsko slavlje. Uz brojne župljane, koji su sudjelovali na uočnici proslave svetkovine sv. Josipa, okupilo se oko 300 pjevača, članova 18 župnih zborova. Njima je ravnao maestro don Dragan Filipović i prof. Emil Bevanda a na orguljama je svirao don Ivan Marčić. U tom duhu zajedništva i molitve, nakon mise uslijedio je i glazbeni program u kojem su se zborovi predstavili izvedbama duhovnih skladbi. Raznolikost glasova i skladno zajedništvo pjevača još su jednom posvjedočili bogatstvo crkvene glazbene baštine prisutne u našim župama.

Pjevači su čitali čitanja i molitvu vjernika, pjevali psalam, a nakon Evanđelja, koje je pročitao đakon Tomislav Čarapina, uslijedila je propovijed.

Na početku homilije biskup Petar istaknuo je kako dolazak na misu uoči svetkovine ne predstavlja tek pobožni čin, nego „svjedočanstvo vjere“, kojom vjernici svjedoče da vjeruju u Božju brigu i prisutnost u svome životu.

Polazeći od čitanja iz Knjige proroka Izaije, biskup je podsjetio na snažnu sliku Božje ljubavi prema čovjeku, uspoređene s majčinskom ljubavlju. „Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću“, citirao je, naglasivši kako ta poruka nadilazi vrijeme i dotiče svako ljudsko srce koje se suočava s patnjom, nesigurnošću i osjećajem napuštenosti.

Posebnu je pozornost posvetio liku svetoga Josipa, istaknuvši ga kao uzor vjere koja ustraje i onda kada nema svih odgovora. „Josip nije uvijek razumio Božji plan, ali je vjerovao“, rekao je biskup, podsjetivši na njegove životne kušnje, od Marijine trudnoće do bijega u Egipat, koje je prihvaćao u tišini i povjerenju.

Tumačeći evanđeoski ulomak, biskup Palić naglasio je kako Isus govori o daru života koji dolazi od Boga i koji je dostupan onima koji slušaju njegovu riječ i vjeruju. Taj život, istaknuo je biskup, nije obećanje samo za budućnost, nego stvarnost koja započinje već sada, u zajedništvu s Bogom.

Obraćajući se posebno članovima zborova, zahvalio im je na službi kojom, kako je rekao, uzdižu srca vjernika prema nebu, ali i podsjetio da su svi pozvani ići putem Svetog Josipa, putem vjernosti u svakodnevici, čak i u sumnjama i nerazumijevanju.

Istaknuo je i kako Crkva svetog Josipa prepoznaje kao „čuvara Otkupitelja“, što je poziv i današnjim vjernicima da čuvaju vjeru, obitelj i dostojanstvo svake osobe. U tom je kontekstu podsjetio na posebnu ulogu sv. Josipa kao zaštitnika biskupije, koji razumije izazove života u nesigurnim vremenima.

Na kraju homilije biskup Petar potaknuo je vjernike da u euharistiji prepoznaju Božju blizinu i snagu za svakodnevni život, podsjećajući na riječi pape Papa Franjo kako euharistija nije nagrada za svetce, za savršene, nego kruh za grešnike, odnosno hrana za hodočasnike.

Zaključujući homiliju, biskup Palić pozvao je okupljene da s ove večeri ponesu sigurnost da ih Bog ne zaboravlja te da, po uzoru na sv. Josipa, ostanu vjerni, slušaju i vjeruju jedni drugima kao čuvari vjere u vremenu u kojem žive.

Nakon svete mise uslijedilo je zborovanje. Program je animirao generalni vikar don Nikola Menalo. Svaki je zbor izveo po jednu skladbu, a program je bio prožet korizmenim napjevima i duhovnim pjesmama koje su dodatno produbile molitveni ugođaj večeri. Biskup Petar uručio je zahvalnice voditeljima zborova koji su nastupali u ovome programu.

Na samome kraju don Nikola je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji i ostvarenju ovoga susreta, osobito članovima zborova koji su svojim trudom i darom pridonijeli ljepoti slavlja. Zajedništvo, predanost i radost sudionika još su jednom posvjedočili živost i bogatstvo crkvene glazbene baštine u našim župama, a druženje je nastavljeno i nakon službenoga programa.

U glazbenom dijelu programa sudjelovalo je 18 župnih zborova iz različitih krajeva biskupije. Nastupili su: župni zbor „Hosana“ župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Mostar (voditeljica Mirela Relota, prof.), župni zbor „Vrelo života“ iz Studenaca (voditelj Marko Petković, prof.), župni zbor „Nebeske ruže“ iz Ledinca (voditeljica Ana Mikulić; zborom ravna don Ivan Marčić), zbor „Sv. Cecilija“ iz Stoca (voditeljica Emma Raguž, prof.), zbor „Justus“ iz Domanovića (voditeljica Ines Raič), zbor „Marija Kraljica“ iz Gabele Polja (voditeljica s. Kristijana), zbor župe Srca Isusova iz Potoka (voditeljica s. Bibijana Ćurlin), zbor „Dobri Pastir“ Cim-Ilići Mostar (voditelj Filip Milošević, prof.), zbor „Te Deum Laudamus“ Gorica-Struge (voditeljica Bernarda Kozina), zbor župe Neum (voditelj Mario Soldo), zbor „Sv. Cecilija“ župe sv. Petra i Pavla Mostar (voditelj Drago Soldo, prof.), zbor „Fra Grga Martić“ Posušje (voditeljica s. Ivana Džeba), katedralni zbor „Marija“ Mostar (voditelj don Dragan Filipović), zbor župe Gradina (voditelj don Luka Cvitanović), zbor „Benedikt“ župe sv. Mateja Mostar (voditelj Emil Bevanda, prof.), zbor Prenj (voditelj don Ivan Bijakšić), zbor Bobanovo Selo (voditeljica Emma Raguž), zbor „Mir“ Blagaj – Buna (voditelj Marin Ćubela) te iznenađenje večeri – zbor voditelja župnih zborova (voditelj don Ivan Marčić).

Izvor: Crkva na kamenu