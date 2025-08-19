Na Njivicama u župi Stolac blagoslovljena nova kapelica

STOLAC – U subotu, 16. kolovoza 2025., u 9 sati svečano je blagoslovljena nova kapelica na Njivicama, u župi Stolac. Veliki broj vjernika okupio se u ovom malom mjestu koje je jutros ispunilo srca svih nazočnih radošću i zahvalnošću. Svečano misno slavlje i blagoslov predvodio je stolački župnik don Gordan Božić kojeg je biskup Petar Palić delegirao za blagoslov kapele. Nakon višegodišnjeg truda mještani Njivica priveli su kraju izgradnju svoje grobaljske kapelice. Projekt, započet prije nekoliko godina zahvaljujući inicijativi i angažmanu samih mještana, kao i nesebičnoj pomoći dobročinitelja, konačno je završen te je ovaj sveti prostor spreman za bogoslužja i molitvu. Mještani su uoči blagdana uredili i očistili groblje, dajući posebnu svečanost današnjem događaju.

Nakon Mise i blagoslova, uslijedilo je ugodno druženje nedaleko od kapelice i mjesnog groblja, gdje su se vjernici i prijatelji još jednom zahvalili Bogu na snazi i ustrajnosti, kao i svima koji su svojim doprinosom pomogli ostvarenje ove ideje.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu