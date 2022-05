Naša budućnost su mladi

MOSTAR – Misa zahvalnica za mostarske maturante slavljena je danas u katedrali Marije Majke Crkve u 12 sati. Sudjelovali su maturanti katolici svih srednjih škola u Mostaru zajedno sa svojim vjeroučiteljima i profesorima kao i ravnateljima škola. Misno slavlje predvodio je mjesni biskup mons. Petar Palić a u suslavlju su bili don Branimir Bevanda, povjerenik za mlade naših biskupija, don Tomislav Rajič, vojni kapelan i don Ante Jukić, biskupov tajnik.

Misna čitanja i molitvu vjernika čitali su predstavnici maturanata mostarskih srednjih škola a pjesmom svetu Misu animirao je zbor mostarske Srednje glazbene škole Ivana pl. Zajca pod dirigentskom palicom maestra don Dragana Filipovića.

Na početku svete Mise predstavnik maturanata pozdravio je biskupa Petra, sve ravnatelje i profesore i svoje kolege maturante. Biskup je uzvratio pozdrav istaknuvši kako je ova Euharistija zahvala Bogu za njegov čin spasenja kojim nas je spasio po Isusu Kristu, zahvala Kristu koji nas hrani svojim Tijelom na ovom našem putu životnom, zahvala Duhu Svetom koji nas prosvjetljuje kako bismo u svome životu birali ono što je dobro, pravo i plemenito. Mladi su budućnost Crkve. “Dragi maturanti, bez obzira koliko u ovom trenutku to razumijete i slažete se s ovom tvrdnjom, i unatoč svim okolnostima u kojima živimo, vi ste zapravo naš put nade. Hvala vam na onome što jeste i onome što ćete biti. Hvala vam što ne odustajete od života, od pogleda na budućnost, što ne odustajete od nade. Jer svi živimo od te nade, a Krist je naša nada. U ovoj svetoj Misi sa zahvalnošću prikazujemo sve vas, sve ono što nosite u sebi, pitanja, strahove i neizvjesnosti. Hvala Gospodinu za sve ono kroza što nas je do sada vodio te mu se preporučamo za sve ono što nas čeka u budućnosti. Gospodin nas ljubi i on zna što je za nas najbolje i to će nam i dati”, istaknuo je biskup Palić.

Na kraju svete Mise otpjevan je Te deum – Tebe Boga hvalimo, a zatim se prije svečanoga blagoslova, svima obratio povjerenik za mlade naših biskupija don Branimir zahvalivši svima koji su sudjelovali u ovome slavlju i pozvao je sve mlade da se priključe pokretu MiViDiMo te da sudjeluju na klanjanjima za mlade i tribinama koje ovaj pokret organizira.

Izvor: Crkva na kamenu