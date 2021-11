Ne boj se, stado malo

RASKRIŽJE – Crkva se 25. studenoga spominje djevice i mučenice sv. Katarine Aleksandrijske. Mučeničkom smrću posvjedočila je vjeru u Krista 307. godine u Aleksandriji. I njezino ime (ona koja je čista) znak je žrtve i ljubavi koja ju je obilježila do zadnjega dana života na zemlji. I župljani župe Grude spomenuli su se i molili sv. Katarini na njezin spomendan u župnoj crkvi u Raskrižju. Svečano misno slavlje predvodio je biskup Petar Palić u koncelebraciji sa župnikom don Josipom Radošem i još pet svećenika. Biskup je osobito pozdravio pristigle vjernike iz Gruda i ohrabrio ih u njihovu pravom kršćanskom životu. Slavimo sv. Katarinu Aleksandrijsku, sveticu koja je svojim životom posvjedočila vjeru Isusu Kristu i vjernost Božjoj Riječi, kao i vjernost onome što je u sebi živjela a to je njezino trajno opredjeljenje za Krista. Danas molimo njezin zagovor za sve nas kako bismo i mi u svome životu pokazivali vjernost prema Isusu Kristu i postojanost u našem svjedočenju vjere. “Crkva nikada nije ovisila o broju, ali jest o vjernosti onih koji su slijedili Isusov nauk. I kada Isus govori o kraljevstvu, onda o kraljevstvu govori kao zrnu gorušičinu, govori kao o kvascu. To zrno gorušičino, maleno je ali zapravo izrasta u pravo stablo, a kvasac je malen ali ukvasi svo tijesto. I zato se nemate razloga bojati svi vi koji ste danas tu, nego imate razloga zahvaljivati Gospodinu, moliti zagovor sv. Katarine kako bi Gospodin svima nama dao Duha mudrosti i razuma kako bismo znali u svjetlu Božje Riječi, u svjetlu crkvenoga nauka, prosuđivati sadašnje stanje i događaje.

Župnik don Josip na kraju svete Mise zahvalio je biskupu na dolasku i svim svećenicima na suslavlju. Biskupu Petru zahvalio je na riječima ohrabrenja i pozivu na ustrajnost i vjernost Kristu i njegovoj jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi. Zahvalu je izrekao i Svemogućemu Bogu na njegovu daru sv. Katarine koja nam je uzor i zagovornica u kušnjama i nevoljama života. Za vrijeme svete Mise pjevala je klapa “Izvor” iz župe Studenci.

Izvor: Crkva na kamenu