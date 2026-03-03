Na Treću korizmenu nedjelju, 8. ožujka 2026., na području Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine obilježava se Nedjelja solidarnosti.

U nastavku donosimo pismo biskupa Petra svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima na području Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije o Nedjelji solidarnosti.

Braćo svećenici i redovnici, sestre redovnice, draga braćo i sestre!

Kao i prethodnih godina, Treću korizmenu nedjelju obilježavamo kao Nedjelju solidarnosti, koja želi biti znak zajedništva i međusobne solidarnosti svih vjernika u Bosni i Hercegovini. Cilj ove inicijative, koju su biskupi BK BiH ustanovili 3. studenoga 2015., je pružiti duhovnu i materijalnu potporu župama i vjernicima u potrebi na području Bosne i Hercegovine, a posebno onim župama koje imaju manje od 200 vjernika, kojih je, nažalost, iz godine u godinu sve više.

Pozivamo sve župnike, župne vikare i njihove suradnike da na prikladan način animiraju vjernike te da sva milostinja prikupljena na svetim Misama Treće korizmene nedjelje, 8. ožujka 2026., bez ikakve uobičajene provizije, bude uplaćena u fond solidarnosti. Taj fond omogućuje pravednu raspodjelu pomoći župama kojima je najpotrebnija.

Prikupljenu kolektu potrebno je uplatiti na žiro-račun Mostarsko-duvanjske biskupije kod Unicredit branke, broj računa: 3381002202718217, odmah nakon prikupljanja, najkasnije do subote, 28. ožujka 2026., kako bi se sredstva mogla pravodobno raspodijeliti prema dosadašnjoj praksi.

U isto se vrijeme na području Hrvatske biskupske konferencije provodi akcija „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“ pod geslom: „Ne budite srca tvrda“ (Ps 95,8). Središnje misno slavlje bit će u Treću korizmenu nedjelju, 8. ožujka 2026., u 10 sati u Tomislavgradu.

Neka nam geslo ove godine bude poticaj otvoriti srce, osjetiti potrebu bližnjega i podijeliti ono što možemo. Uvjereni smo da će odaziv biti velikodušan i savjestan, a naš zajednički trud neka bude prožet molitvom, postom i ljubavlju prema Bogu i bližnjemu.

Na sve vas zazivamo obilje Božjeg blagoslova i molimo zagovor Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, sv. Josipa i sv. Mihovila, nebeskih zaštitnika naših biskupijâ.

Uz pozdrav u Gospodinu,

✠ Petar Palić, biskup

Mostar, 27. veljače 2026.

Prot.: 198/2026

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/