Ni izdajnici ni zatajenici, nego zaljubljenici u Isusa

MOSTAR – U gradskoj župi Svetoga Mateja, apostola i evanđelista, u Mostaru, u subotu, 2. lipnja 2018., proslavljena je, zajedno sa sv. Misom, podjela sakramenta sv. krizme učenicima i učenicama prvoga razreda srednjih škola.

Pred početak sv. Mise dvoje izabranih pozdravljaju biskupa Ratka i žele da ovu Isusovu žrtvu prikaže za njih krizmanike. Potom župnik don Ivica Boras izražava dobrodošlicu u ime okupljenih vjernika i cijele župe.

Biskup zahvaljuje i ističe kako ovih dana Duh Sveti kruži iznad Mostara: prošle nedjelje na svetkovinu Presvetoga Trojstva u župi sv. Petra i Pavla sedam darova primilo je četrdeset i troje kandidata. Prije dva dana, na svetkovinu Tijelova, na Buni primilo je pečat sedmerostrukoga Duhova dara dvadeset i petero pripravnika. A, evo, danas u ovoj župi sići će Duh Božji na dvadeset i sedmero srednjoškolaca. Taj će lahor Duha ući u vaša srca da ih učini pobožnima, jakima i bogobojaznima, ali plodovi će se pokazati ako i vi sami budete surađivali s tim milosnim darovima.

Misna su čitanja povjerena krizmanicima, a dnevno Evanđelje navijestio je don Davor, sin ove župe.

Biskup je u propovijedi govorio o darovima Duha Svetoga, napose o strahu Božjemu, o jakosti i pobožnosti navodeći primjere trojice apostola, kako su oni doživljavali te darove.

– Juda Iškariotski – bio je Isusov učenik, jedan od najbližih. Isus mu je povjerio ekonomsku službu apostolske zajednice. Na Posljednjoj večeri Isus svima kaže: onaj komu ja dadnem umočen zalogaj, taj će me izdati. Tada umoči zalogaj i podijeli svima. Dade i Judi, koji ima izopačeno srce. Potom Juda pusti đavlu da ovlada njegovim srcem. Diže se i sam se javi glavarima svećeničkim, a da ga nitko nije zvao, pitajući ih: Koliko ćete mi dati da vam kažem gdje se Isus nalazi da ga uhitite i procesuirate. I nakon pogodbe: dadoše mu trideset srebrenjaka. Juda, za trideset srebrenjaka izdaješ svoga Spasitelja? Kako te nije od Boga strah i od apostola sram? Sveto Pismo za njega kaže da se objesi “pa se stropošta, raspuče po sredini, i razli mu se sva utroba” (Dj 1,18).

Krizmanici, kada se Boga ne bojite, njegove zapovijedi ne opslužujete, onda i posljedice mogu biti katastrofalne. Juda je mislio: Isus će se spasiti, a srebrenjaci pali u moj džep! Eto nije ih iskoristio! Nema u grijehu sreće i blagoslova, nego samo nesreća i prokletstvo. U savjesti. Danas ćeš primiti dar bogobojaznosti da surađuješ s tim darom u svakome kutku i u svakome trenutku!

– Petar apostol misli da je jak, a nije. Isus mu je dao prvenstvo. Zato je Petar uvijek na prvom mjestu, u svih pet biblijskih popisa. I što se više hvali, sve to više slabi. Pokazao je to osobito u Kajfinu dvoru. Prepao se obične sluškinje i pred njom niječe da pozna Isusa, da ga je ikada vidio i za nj čuo. “Ne znam toga čovjeka!” Petre, otrijezni se! Kako tako pokazuješ veliku slabost i volje i pameti? Zaboravljaš sve što je Isus učinio za tebe! I kada se Petar vratio k sebi, gorko je proplakao. A kada se taj isti Petar napunio darovima Duha Svetoga, osobito jakošću, snagom, nije mu bilo ravna u svjedočenju za Krista i za Duha.

I ti, krizmaniče i krizmanico, danas primaš Duhov dar jakosti da svjedočiš vjeru u Krista raspetoga i uskrsloga, da se ne bojiš reći da si kršćanin, da opslužuješ sve Božje zapovijedi. Stoga snažno i odvažno! Dokaži da primaš dar jakosti. I ne budi slab, nego jak!

– Ivan, apostol i evanđelist. Za njega Sveto Pismo kaže da je bio Isusov ljubljeni učenik. On s Večere u Getsemanski vrt, gdje je čuo Isusov vapaj, vidio kako se Gospodin krvavim znojem znojio. Iz Getsemanskoga vrta u Anin dvor, odatle u Kajfin dvor, pa za Isusom u Pilatov dvor, potom u Herodov dvor, i ponovo u Pilatov. Kuda Isus, tuda Ivan! On slijedi Isusa u stopu. A kada su mu Isusa oteli, on je uzeo Gospu pod ruku prateći je do Kalvarije. I zar ti je čudno da je Isus svoju majku Mariju povjerio Ivanu da mu bude majka, a Ivana njoj da joj bude sin!

Krizmanici, vaši vas roditelji uče moliti, slušati, svetu Misu pohađati, ne psovati, ne krasti, ne lagati. Sada se od tebe traži da pokažeš svoju pobožnost, da budeš po Božjoj riječi, po Isusovoj zapovijedi, po Duhovoj ljubavi.

Krizmanici! Kojega biste vi od ove trojice Isusovih apostola željeli slijediti? A kojega ne?

Za vrijeme sv. potvrde biskup je ponekoga znao upitati kako se snalazi u ovim trima Duhovim darovima srca – pobožnosti, jakosti i strahopoštovanju pred Bogom.

Na kraju svete Mise župnik je zahvalio Bogu na milosnu danu, te i sam potaknuo krizmanike da darove Duha Svetoga, koje su primili u ovom sakramentu, svjesno razvijaju i odgovorno množe. Zahvalio je biskupu na upućenim riječima i podjeli sakramenta sv. krizme.

Sva je ceremonija završila pozom svih krizmanika pred oltarom da ih i vanjska snimljena slika podsjeća na unutarnju primljenu milost!

Srednjoškolci, pratila vas jakost i pobožnost u strahopoštovanju pred Bogom!

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba