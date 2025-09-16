BiH

Novi postulanti Hercegovačke franjevačke provincije

16. rujna 2025.

Foto: KTA

MOSTAR – U samostanu svetih Petra i Pavla u Mostaru, 15. rujna 2025., provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM fra Jozo Grbeš predvodio je obred primanja u postulaturu. U nazočnosti odgojitelja fra Josipa Serđe Ćavara i fra Andrije Majića te gvardijana fra Marija Knezovića u postulaturu Hercegovačke franjevačke provincije primio je šestoricu kandidata:

  • Andrija Tijan – HKM Augsburg
  • Andrej Mandić – Župa Uznesenja BDM, Široki Brijeg
  • Ante Musa – Župa sv. Franje Asiškoga, Rasno
  • Ilijano Garić – HKZ München
  • Ivan Vranjković – Župa Bezgrešnog Začeća BDM, Posušje
  • Mihovil Jurilj – Župa Presvetog Srca Isusova, Crnač

“Postulante preporučujemo u vaše molitve te neka im Gospodin udijeli svoj mir i ustrajnost na započetom putu”, objavljeno je na mrežnoj stranici Hercegovačke franjevačke provincije.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

