Novi postulanti Hercegovačke franjevačke provincije

MOSTAR – U samostanu svetih Petra i Pavla u Mostaru, 15. rujna 2025., provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM fra Jozo Grbeš predvodio je obred primanja u postulaturu. U nazočnosti odgojitelja fra Josipa Serđe Ćavara i fra Andrije Majića te gvardijana fra Marija Knezovića u postulaturu Hercegovačke franjevačke provincije primio je šestoricu kandidata:

Andrija Tijan – HKM Augsburg

Andrej Mandić – Župa Uznesenja BDM, Široki Brijeg

Ante Musa – Župa sv. Franje Asiškoga, Rasno

Ilijano Garić – HKZ München

Ivan Vranjković – Župa Bezgrešnog Začeća BDM, Posušje

Mihovil Jurilj – Župa Presvetog Srca Isusova, Crnač

“Postulante preporučujemo u vaše molitve te neka im Gospodin udijeli svoj mir i ustrajnost na započetom putu”, objavljeno je na mrežnoj stranici Hercegovačke franjevačke provincije.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA