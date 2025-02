Obećanja Hrvatske katoličke mladeži u Jubilarnoj godini

GORICA-STRUGE – Osobito svečano bilo je u župi Gorica-Struge u nedjelju 16. veljače na misnom slavlju u 10 sati. Jedan dio mladih ove župe ili Hrvatske katoličke mladeži bl. Miroslava Bulešića dali su pred Bogom i crkvom svoja svečana obećanja da će kao HKM biti vjerni Bogu, Crkvi i svome narodu, prenosi župna stranica župe Gorica-Struge.

Hrvatska katolička mladež ove župe nedavno je izabrala novo vodstvo i predložila nove smjernice i ideje za realizaciju pastorala mladih. Veoma aktivna skupina mladih, njih trideset i pet, redovito se okuplja svakoga petka u župnoj dvorani i svojom mladošću podižu ovu župu. Ne daju joj da ostari nego je duhovno i primjerom pomlađuju i ujedinjuju kroza sve pastoralne aktivnosti u župi. Kamo sreće da svi od njih i od djece učimo što je zajedništvo, iskrenost i zauzetost jednih za druge.

Naime, ove nedjelje njih osamnaest, u ovoj Jubilarnoj 2025. godini, a na radost cijele župne zajednice, odlučilo je s većom predanošću i ljubavlju slijediti Krista u čije se ime okupljaju svakoga petka. Oni su pred svojom župnom zajednicom izrekli tri obećanja koja će pokušati čuvati i njegovati kroz ovu godinu, a to su: čuvanje pradjedovskoga zavjeta vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi, a na poseban način djelovanjem u svojoj župi i župnoj zajednici; redovitost i čestitost u molitvi, susretima HKM-a i svetim Misama nedjeljom i blagdanima i vjernost trojedinom Bogu te revnost u činjenju djela ljubavi i milosrđa prema svakom čovjeku, a osobito prema mladima.

Nakon Evanđelja uslijedio je obred uvođenja predsjednice i vijeća u njihove službe. Pred župnikom, župnom zajednicom i mladima obećali su revnost u vršenju svojih službi na koje su ih izabrali ostali mladi. Nakon obećanja predsjednice i vijeća HKM-a ostali mladi dali su svoja obećanja i pristupili Hrvatskoj katoličkoj mladeži ove župe. Svatko od njih izgovorio je svoje ime, a zatim su dali obećanja uz svečanu molitvu, te su jedno po jedno pristupali pred oltar i primili iz ruku predsjednice i vijeća križ kao simbol našega Spasitelja Isusa Krista, kojeg su obećali pobliže slijediti. Također, župnik don Tomislav Rajič nakon preuzimanja križa, podijelio im je moći (dio platna kojim je dotaknuto tijelo) bl. Miroslava Bulešića jer su njemu, pod obredom obećanja, posvetili svoju mladost i svoj život.

Što reći ovim mladim ljudima nego HVALA VAM na hrabrosti, upornosti, zajedništvu, druženju, činjenju dobra jednih prema drugima i prema svim ostalim župljanima i ovoj župnoj zajednici. Hvala na požrtvovnosti i spremnosti i radosnom odazivu na susrete ali i u odazivu na sve župne aktivnosti. Hvala na svakoj pomoći župniku i na vašem odvojenom vremenu za župu. Hvala što podižete zajedno s djecom ovu župnu zajednicu i što ste nam primjer zajedništva kakvo “odrasli i zreli ljudi” ne mogu ni zamisliti. I na kraju ne dajte se pokolebati u ovom nemirnom vremenu, nego kao i do sada budite hrabri i dostojanstveni te čvrsto stojte uz svoga Boga, Crkvu, obitelj i naš hrvatski narod. Vi ste ti koji vraćate nadu u život svakoj osobi, a posebno mladima – i u Crkvi i u ovom svijetu.

Čuvajte mladenački osmijeh i radost, to je najjače oružje i odbrana mladih kršćana i katolika!

U tom osmijehu i radosti na licu sija i lice Krista, nasmiješeno i radosno prema svakom čovjeku.

Stoga, neka sija na vašem licu radost i osmijeh Isusov prema svakom čovjeku kojeg susretnete, da svatko osjeti preko vas Božju blizinu. Neka vas dobri Bog po zagovoru vašeg zaštitnika bl. Miroslava Bulešića, blagoslovi i čuva ne samo kroz vašu mladost nego i kroz cijeli vaš život.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/