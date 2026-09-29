Obilježen 60. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u BiH

MOSTAR – Vrhbosanski nadbiskup i predsjednik BK-a BiH mons. Tomo Vukšić predvodio je 27. rujna u mostarskom naselju Cim misno slavlje prigodom 60. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, pozvavši na odgovorno korištenje medija i novih tehnologija.

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju, 27. rujna 2026. obilježava 60. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Tom su prigodom svi katolici u biskupijskim zajednicama u BiH pozvani moliti za medijske djelatnike i razmišljati o poruci Svetoga Oca koju upućuje svake godine za tu prigodu, a medijske su kuće potaknute da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe u obilježavanje ovoga dana.

U skladu s dosadašnjom tradicijom da svake godine na Dan medija predvodi svetu misu naizmjence u nekoj od župa u biskupijama Bosne i Hercegovine, predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK-a BiH i predsjednik BK-a BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, u zajedništvu s generalnim tajnikom BK-a BiH i glavnim i odgovornim urednikom Katoličke tiskovne agencije vlč. Bojanom Ivešićem, domaćim župnikom don Perom Miličevićem, ravnateljem i glavnim urednikom Radio Marije BiH p. Matom Anićem te osobnim tajnikom vlč. Marinom Petrovićem, predvodio je svečano euharistijsko slavlje u nedjelju, 27. rujna, u Župi sv. Marka Cim i sv. Luke Ilići u Mostaru.

Uvodeći u misno slavlje nadbiskup Vukšić kazao je da Crkva u BiH na 26. nedjelju kroz godinu obilježava Dan društvenih komunikacija, istaknuvši kako je to prigoda da se svi zajedno mole Bogu za blagoslov medijskih djelatnika te da se sredstva društvenih komunikacija rabe za dobro ljudi, slogu, dijalog i rast kraljevstva Božjega na zemlji. „I neka nam dragi Bog na početku ovoga euharistijskog slavlja i danas oprosti sve naše slabosti i mane kako bismo na dostojan način pred lice Božje donijeli i predstavili svoje nakane, svoje potrebe i svoje želje“, rekao je nadbiskup.

Nakon naviještenih misnih čitanja i evanđeoskoga odlomka, u prigodnoj je propovijedi mons. Tomo Vukšić govorio o važnosti sredstava društvenih komunikacija u životu i poslanju Crkve, istaknuvši kako ih je Crkva od samih početaka prepoznavala kao važna sredstva za naviještanje Evanđelja, obrazovanje i kulturno uzdizanje čovjeka. Naglasio je kako sredstva društvenih komunikacija danas nisu samo korisna, nego i neizostavno potrebna za evangelizaciju. „Tako je korištenje sredstava društvenih komunikacija pastoralna obveza svake biskupije, župne zajednice, osoba koje ih predvode i svih ostalih vjernika, a moguće izbjegavanje korištenja i širenja medija u svrhu evangelizacije bilo bi vrlo ozbiljan pastoralni nedostatak, pa čak i grijeh propustom“, rekao je.

Govoreći o odnosu Crkve prema medijima, mons. Vukšić istaknuo je kako Crkva cijeni i podržava rad medijskih djelatnika koji svojim djelovanjem štite ljudsko dostojanstvo te promiču mir, dijalog i suradnju. U tom je kontekstu podsjetio na Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija koji se ove godine obilježava 60. put. Istaknuo je da je ovaj dan nastao na izravan prijedlog i zahtjev Drugoga vatikanskog sabora, koji je sredstvima društvenih komunikacija posvetio poseban dokument te naglasio njihov značaj u službi evangelizacije.

Podsjetio je i na odluku Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine iz 2003. godine prema kojoj se Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u biskupijama u BiH obilježava posljednje nedjelje rujna, kako bi njegova važnost bila što vidljivija. Osvrnuo se i na dosadašnju praksu obilježavanja toga dana, istaknuvši kako predsjednik Vijeća za sredstva društvenih komunikacija BK-a BiH, u dogovoru s nadležnim biskupom i župnikom, svake godine predvodi misno slavlje u drugoj biskupiji i župi. Podsjetio je da je ta tradicija započela 2014. godine u Mostaru, a potom je nastavljena u Sarajevu, Banjoj Luci, Tomislavgradu, Žepču, Drvaru, Potocima kod Mostara, Tolisi, Bihaću, Trebinju, Prozoru i Prnjavoru.

Posebnu pozornost mons. Vukšić posvetio je poruci pape Lava XIV. u povodu 60. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija čija je tema „Zaštititi glasove i lica ljudi“. Govoreći o izazovima koje donosi umjetna inteligencija, istaknuo je Papino upozorenje da digitalna tehnologija stubokom mijenja neke od temeljnih stupova ljudske civilizacije te da sustavi umjetne inteligencije, simulirajući ljudske glasove i lica, ulaze u najdublju razinu komunikacije – međuljudske odnose. „Taj izazov, dakle, nije tehnološki, nego antropološki. Stoga čuvati lica i glasove u konačnici znači čuvati sebe same“, podsjetio je na Papine riječi.

Nadbiskup je potom govorio o dubokome značenju ljudskoga lica i glasa, istaknuvši da su oni to po čemu je osoba vidljiva, čujna i prepoznatljiva te da upravo njima čovjek komunicira s Bogom i drugim ljudima. „Lice i glas svake osobe sveti su jer ih je dao Bog kad je čovjeka stvorio sebi sličnoga“, rekao je, naglašavajući kako čovjekovo lice treba biti odraz Božje ljubavi, a njegov glas odjek Božje poruke i poziv na zaštitu i poštivanje svakoga čovjeka kao slike i prilike Božje.

Osvrćući se na opasnosti koje se mogu pojaviti uporabom umjetne inteligencije, mons. Vukšić upozorio je na mogućnost da se stvarni odnosi među ljudima zamijene odnosima sa sustavima umjetne inteligencije. Istaknuo je kako takva tehnologija može iskorištavati čovjekovu duboku potrebu za odnosom s drugim te imati posljedice ne samo za pojedinca nego i za društveno, kulturno i političko tkivo društva. „Ako se tako ponaša, čovjek je prikraćen za mogućnost susreta s drugim, koji je uvijek drukčiji od nas i s kojim se možemo i moramo naučiti susresti, s njime biti u odnosu i prijateljstvu“, upozorio je.

Na kraju propovijedi mons. Vukšić u Božji je blagoslov, po zagovoru svetoga Franje Saleškoga, nebeskoga zaštitnika medijskih djelatnika, preporučio sve ljude kako bi se odgovorno služili sredstvima društvenih komunikacija. Posebno je molio za medijske djelatnike da svojim radom promiču dostojanstvo i prava ljudske osobe, istinu i opće dobro te pridonesu „zaštiti glasova i lica ljudi, jačanju i čuvanju zajedništva te izgradnji mira i sloge“.

Na kraju misnog slavlja riječi pozdrava okupljenima uputio je župnik don Pero Miličević. Pozdravio je mons. Tomu Vukšića, istaknuvši kako je velika čast i radost ugostiti vrhbosanskog nadbiskupa na proslavi 60. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija.

Zahvalio je nadbiskupu Tomi što je predvodio misno slavlje te podsjetio na njegovu poruku o važnosti molitve za medijske djelatnike i njihovo poslanje. „Kako ste i sami naveli u propovijedi, ali i u knjižici za ovaj dan kao predsjednik Vijeća za sredstva društvenih priopćavanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, po zagovoru sv. Franje Saleškoga preporučujemo Božjemu blagoslovu život i plemenita nastojanja svih djelatnika u sredstvima društvenih komunikacija“, rekao je župnik.

Istaknuo je kako se poziv na odgovornu komunikaciju tiče svih ljudi jer su društvena bića koja komuniciraju jedni s drugima. Zahvalio je svećenicima koji su sudjelovali u misnom slavlju, vjernicima okupljenima u župnoj crkvi, župnomu zboru, a osobito medijskim djelatnicima koji su bili prisutni na misnom slavlju. Na kraju je zamolio Božji blagoslov za rad medijskih djelatnika kako bi njihov trud i nastojanja bili plodonosni u službi dobra.

Misno slavlje izravno su prenosili Radiotelevizija Herceg-Bosne i Radio Marija BiH. Liturgijsko pjevanje animirao je mješoviti župni zbor „Dobri Pastir“.

Uz Dan medija, kako je to uobičajeno, Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja BK-a BiH izdalo je i prigodnu knjižicu s tekstovima posvećenim ovogodišnjemu Svjetskom danu sredstava društvenih komunikacija: predgovor potpisuje nadbiskup Vukšić; potom slijedi Poruka pape Lava XIV.; predložak ovogodišnje homilije napisao je vlč. Dražen Kustura, a predložak molitve vjernika fra Danijel Nikolić; o medijima i obitelji prema pastoralnoj pobudnici pape Ivana Pavla II. „Familiaris consortio“ promišlja don Milenko Krešić, a prigodni tekst na temu „Naglasci Pastoralnog naputka Communio et Progressio“ priredio je vlč. Josip Vajdner.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA