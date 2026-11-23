MOSTAR – U župi sv. Mateja u Mostaru održan je obiteljski susret koji je okupio više od 90 obitelji i oko 140 djece. Velik odaziv pokazao je koliko su roditeljima i obiteljima potrebni susreti, razgovori i prostor za međusobno ohrabrenje.

Susret je započeo zajedničkom molitvom, nakon čega je uslijedio niz zanimljivih i poticajnih predavanja. Ivana Granić Galić govorila je o temi „Zašto nam je roditeljstvo tako teško?“, približivši izazove suvremenog roditeljstva i svakodnevne situacije s kojima se roditelji susreću.

Kristijan Kraljević potom je govorio o razlikama u načinu na koji muškarci i žene razmišljaju i reagiraju, pojašnjavajući zašto se u partnerskim odnosima ponekad teško razumijemo.

Anita Begić, voditeljica Obiteljskog savjetovališta, otvorila je važne teme braka, bliskosti i otpornosti, naglašavajući koliko su za kvalitetan obiteljski život važni međusobno razumijevanje, njegovanje bliskosti i spremnost da zajedno prolazimo kroz životne izazove. Posebno je istaknula važnost ulaganja u partnerski odnos kao temelja stabilne i povezane obitelji.

Župnik don Tomislav Ljuban je završnim predavanjem uputio snažan poziv da, unatoč svim životnim teškoćama, jedni drugima budemo radost.

Dok su roditelji sudjelovali u edukativnom programu, djeca su se družila i igrala u prostorijama župnog pastoralnog centra „Sidro“, gdje su ih dočekale i slatke palačinke.

Nakon predavanja uslijedilo je zajedničko druženje uz kavu, razgovor i upoznavanje, a cijeli dan zaključen je slavljem svete mise.

Zahvalni smo i radosni zbog velikog odaziva obitelji! Vjerujemo da je ovo tek početak jedne lijepe priče zajedništva, podrške i rasta koju ćemo nastaviti graditi zajedno. Jer obitelj ne mora kroz sve prolaziti sama, važno je imati zajednicu u kojoj se možemo susresti, razumjeti i međusobno osnažiti.

Izvor: Crkva na kamenu