MOSTAR – Pred više od tristo učenika, koji su došli u pratnji svojih profesora, u velikoj dvorani Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru u četvrtak, 19. studenoga 2026., s početkom u 12 sati održano je predstavljanje trećega izdanja knjige „Bonton“ mons. dr. Ratka Perića, biskupa emeritusa. Nazočili su učenici iz svih mostarskih srednjih škola koje djeluju po hrvatskom nastavnom planu i programu, a predstavljanje je privuklo i druge ljubitelje pisane riječi. Knjiga nije imala prodajnu cijenu, a nazočni su umjesto toga mogli ostaviti dobrovoljni prilog za hrvatske misionarke na Haitiju.

Ovaj kulturni program organiziran je u suradnji Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar, Zavoda za školstvo HNŽ-a i Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače.

Predstavljanje je otvoreno skladbom „Ave Maria“, koju je izvela mostarska violinistica Nika Zubac, koja trenutno djeluje kao članica Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Nakon glazbenoga uvoda o knjizi je govorio prof. Željko Bušić, stručni savjetnik za vjeronauk u Zavodu za školstvo.

Posebno je obradio temu pozdrava i zahvaljivanja, povezujući je s evanđeoskim izvješćima i potkrjepljujući izlaganje primjerima iz svakodnevnoga života.

Osvrt Pije Mutilović, učenice trećega razreda Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar, pročitala je maturantica iste škole Dora Franciska Miličević. Pia je istaknula da bonton nije skup pravila koja treba naučiti napamet, nego način na koji iskazujemo poštovanje prema drugima. Kao buduća zdravstvena djelatnica posebno se osvrnula na odnos prema pacijentima: uz stručno znanje, naglasila je, važno je imati strpljenja, saslušati pacijenta, razumljivo mu objasniti postupak i pritom čuvati njegovo dostojanstvo.

Zvonko Dujmović, maturant Gimnazije Mostar, istaknuo je da su mnoge pouke iz „Bontona“ još uvijek aktualne, iako su se navike i načini komunikacije promijenili.

Osvrnuo se na to kako mobiteli prekidaju razgovor, a anonimnost na društvenim mrežama olakšava ismijavanje i vrijeđanje. U kršćanskoj perspektivi knjige prepoznao je poziv da se pristojnost ne zadrži na riječima, nego da se pokaže spremnošću na slušanje, iskrenu ispriku i oprost.

Autor knjige, mons. Ratko Perić, govorio je o „Isusovu bontonu“, istaknuvši da uljudnost nije samo vanjska pristojnost, nego odraz krotka i ponizna srca. Tu je misao razložio na trima evanđeoskim primjerima: u zgodi o dvanaestogodišnjem Isusu u hramu istaknuo je poštovanje prema roditeljima, u Isusovu susretu s djecom spremnost da se svako dijete prihvati, a u susretu s bogatim mladićem poštovanje slobode drugoga, pa i kada on odbije poziv koji mu je upućen.

Mladima je poručio da nije dovoljno znati pravila bontona ako ih ne primjenjuju u svakodnevnom životu, u kući, na ulici i u crkvi.

Biskup je na kraju zahvalio organizatorima i sudionicima te pozvao nazočne da dobrovoljnim prilogom podupru misionarski rad sestre Liberije i sestre Ane, Služavki Maloga Isusa koje djeluju na Haitiju.

U glazbenom dijelu programa nastupili su učenici Eva Martinac na glasoviru i Jan Prusac na violončelu, a Klara Kozina i Dominik Čule izveli su duet „Oči u oči“, kojim je predstavljanje zaključeno. Po završetku programa u velikoj dvorani nazočni su pozvani u Galeriju kraljice Katarine, gdje je otvorena izložba radova učenika i profesora Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar.

Izvor: Crkva na kamenu/Hercegovina.info