Bazilika sv. Petra, središte katoličkog kršćanstva, jedna je od najvećih crkava na svijetu. Izgrađena je nad grobom sv. Petra. Prije točno 400 godina, 18. studenoga 1626. godine, posvetio ju je papa Urban VIII.

Izgradnja bazilike započela je 1506. godine na mjestu drevne bazilike sv. Petra podignute za vladavine cara Konstantina Velikog i posvećene vjerojatno 326. godine, piše ekai.

Današnja papinska bazilika zauzima površinu od preko 22 tisuće četvornih metara, duga je gotovo 220 metara zajedno s predvorjem, a visoka 136 metara (mjereno od tla do križa na vrhu kupole). Srce Katoličke crkve fascinira mnoštvom mozaika, bezbrojnim skulpturama, grobnicama i bogatom poviješću.

Temeljitoj obnovi crkve, a osobito njezinoj golemoj kupoli, pridonijeli su mnogi poznati arhitekti među kojima su Donato Bramante, Michelangelo, Giacomo della Porta i Domenico Fontana.

Pročelje bazilike izgradio je 1614. godine Carlo Maderno. Oblikovanju njezina baroknog uređenja, osim Francesca Borrominija, osobito je pridonio Gian Lorenzo Bernini. On je, među ostalim, stvorio gotovo 29 metara visok brončani baldahin nad grobom sv. Petra, skupinu skulptura na oltaru u apsidi te kolonade na Trgu sv. Petra. Bazilika se može pohvaliti mozaicima površine oko 10 tisuća četvornih metara dok su iz konzervatorskih razloga u njoj postavljene samo četiri male slike.

U bazilici sv. Petra pokopano je oko 150 papa, a danas se ondje nalaze grobovi i sarkofazi njih oko 50.

Upisana 1984. godine na Popis svjetske baštine UNESCO-a svake godine privlači gotovo 20 milijuna turista iz cijelog svijeta. Vjernici ondje također imaju priliku za ispovijed na različitim jezicima ili sudjelovanje na jednom od otprilike devet bogoslužja koja se slave svakoga dana.

Bazilika sv. Petra u Vatikanu nije papina katedrala, koji je ujedno i rimski biskup. Tu čast ima Lateranska bazilika. Unatoč tome, većina papinih misa slavi se upravo u bazilici sv. Petra.

Povodom 400. obljetnice posvete papa Lav XIV. predvodit će svečanu svetu misu u bazilici sv. Petra 18. studenoga u 17 sati.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA