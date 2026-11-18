VUKOVAR – Vrhbosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić predvodio je u srijedu, 18. studenoga, misno slavlje na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, izvijestila je Đakovačko-osječka nadbiskupija.

Misa je slavljena ispred crkve Krista, Kralja mučenika, za sve poginule hrvatske branitelje i civile Vukovara, žrtve Škabrnje te sve poginule i nestale u Domovinskom ratu.

Koncelebrirali su apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Girelli, domaći đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, još 14 biskupa i više od 50 svećenika iz različitih dijelova domovine. Posluživali su đakoni Božo Serdarušić i Josip Mikulec, a u asistenciji su sudjelovali bogoslovi Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. Liturgijsko pjevanje predvodio je ujedinjeni zbor vukovarskih župa pod ravnanjem s. Mirele Štraub, uz orguljsku pratnju Brune Vučkovića.

Uz mnoštvo hodočasnika, misnom slavlju nazočili su brojni članovi Vlade Republike Hrvatske predvođeni predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, saborski zastupnici na čelu s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem, predstavnici Hrvatske vojske i policije, kulturnoga, gospodarskoga, političkoga i društvenoga života te diplomatskoga zbora. Među uzvanicima bili su župani, gradonačelnici i načelnici općina, uključujući vukovarsko-srijemskoga župana Ivana Bosančića i gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka.

Prije početka slavlja kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. dr. Dario Hrga pozdravio je okupljene uime nadbiskupa Hranića i pomoćnoga biskupa Ivana Ćurića. Obratio se hodočasnicima, Vukovarcima i svima pristiglima iz različitih krajeva nadbiskupije, domovine i inozemstva.

Posebno je pozdravio hrvatske branitelje, civilne stradalnike i članove obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, okupljene biskupe, provincijalne poglavare i poglavarice, sjemeništarce te kandidate i kandidatice za redovnički život. Osobitu zahvalnost izrazio je predvoditelju slavlja nadbiskupu Vukšiću i predstavnicima hrvatske državne vlasti na čelu s predsjednikom Vlade Plenkovićem.

„Draga braćo i sestre, 35 godina dijeli nas od dana kada je Vukovar, nakon gotovo tromjesečne opsade, doživio svoje najteže dane. Njegove su ulice, domovi i crkve bili razoreni, a njegovi stanovnici izloženi neizmjernoj patnji, progonstvu, zatočeništvu i smrti. Kao kršćani pozvani smo čuvati sjećanje na stradanje, njegovati kulturu sjećanja i poštovati žrtvu svakoga nedužnog čovjeka. Istodobno, Evanđelje nas poziva da ne dopustimo da nas bol i sjećanje na nepravdu zatvore u mržnju i osvetu. Oprost i pomirenje ne znače zaborav ni odustajanje od istine i pravde. Oni znače odbijanje da zlo i mržnja određuju našu budućnost. Kristov križ poziva nas da budemo graditelji mira, pružamo ruku pomirenja i ne prestanemo vjerovati u mogućnost bratskoga suživota među ljudima i narodima“, rekao je vlč. Hrga.

Izrazio je želju da euharistijsko slavlje sjedini okupljene s Isusom Kristom, koji je prošao kroz muku i smrt, ali je uskrsnućem otvorio put novom životu. Njemu su povjerene sve žrtve, svi koji nose posljedice rata te napori u izgradnji pravednijega i miroljubivijega društva. Uputio je molitvu da Gospodin primi žrtvu Vukovara, Škabrnje i svih stradalih mjesta domovine, utješi ožalošćene, ohrabri one koji još tragaju za nestalima te svim narodima udijeli dar istinskoga i trajnoga mira.

U homiliji je nadbiskup Vukšić istaknuo da su Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata i kapela Krista, Kralja mučenika, mjesta na kojima se vjernici okupljaju kako bi čuvali sjećanje, iskazali poštovanje i zahvalnost žrtvama te molili za sve stradale i njihove obitelji.

Govoreći o značenju Kristova križa, podsjetio je na Isusovu nedužnu patnju i smrt te njegovu ljubav koja je ostala vjerna unatoč mržnji, nasilju i nepravdi. Posebno je istaknuo Isusove riječi s križa: „Oče, oprosti im, ne znaju što čine!“ (Lk 23, 34), naglasivši da je oprost duhovni lijek protiv zlopamćenja i osvete te put prema pomirenju među pojedincima i narodima.

Podsjetio je i na Isusove riječi: „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40), istaknuvši da se Krist poistovjetio sa svakim čovjekom koji trpi. Upozorio je na opasnost lažnih optužbi, manipuliranja istinom i nepravednih zakona kojima se nedužnom čovjeku nastoji oduzeti ljudsko dostojanstvo i prikazati ga kao neprijatelja društva. Takvi se obrasci nepravde i nasilja ponavljaju kroz povijest, a Vukovar je jedno od mjesta koja su iskusila njihove najteže posljedice.

Tumačeći odlomak iz Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima, nadbiskup je posebno naglasio Kristovu ulogu u pomirenju ljudi i rušenju pregrada koje ih razdvajaju. Upozorio je na opasnost vjerske, kulturne i nacionalne zatvorenosti, isključivosti i neprijateljstva prema drugima. Istaknuo je da u ime kršćanstva nije prihvatljivo diskriminirati, činiti nepravdu i nasilje niti opravdavati ratne pohode protiv života, slobode naroda ili ljudskoga dostojanstva.

Pred kraj homilije nadbiskup Vukšić poručio je: „Grobovi žrtava najbolja su propovijed protiv rata, tišina njihovih grobova najglasniji je prosvjed protiv nasilja i najžarča molitva za mir.“ Zaključio je Pavlovim pozdravom: „Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!“ (Ef 1, 1-2).

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 35. obljetnice stradanja grada započelo je komemorativnim skupom u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“. Program „Hrabrost – žrtva – sloboda“ okupio je brojne domoljube pristigle u Vukovar i sudionike obrane grada. Nazočili su mu predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković. U programu su sudjelovali Klapa „Sveti Juraj“ Hrvatske ratne mornarice, solistica Ivona Cestar i glumac Darko Milas.

Nakon komemorativnoga programa sudionici su se u Koloni sjećanja gradskim ulicama uputili prema Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ondje su državna i druga izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće u spomen na poginule hrvatske branitelje i civile, žrtve srpske agresije na Vukovar. Molitvu za vukovarske žrtve Domovinskoga rata predvodio je nadbiskup Hranić.

U Koloni sjećanja sudjelovale su i tisuće mladih u majicama s imenima nestalih osoba. Riječ je o inicijativi „Umjesto njih“, koju treću godinu zaredom organizira Studentski katolički centar u Osijeku radi očuvanja sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i prenošenja odgovornosti za kulturu sjećanja na nove naraštaje, izvijestila je Đakovačko-osječka nadbiskupija.