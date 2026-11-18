MOSTAR – Akademski zbor Pro musica iz Mostara sinoć je u crkvi sv. Mateja na Rudniku priredio koncert sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, kao i sve stradale u borbi za hrvatsku slobodu.

Publika je imala priliku poslušati djelo „Dona eis requiem – Podaj im pokoj“, koje potpisuje skladatelj Dragan Filipović. Izvedba je organizirana u povodu 35. obljetnice vukovarske tragedije i obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Uz Akademski zbor Pro musica nastupili su bariton Tomislav Perić i Komorni orkestar Pro musica. Za zborsku pripremu bili su zaduženi Emil Bevanda i Matej Perić, korepetitorica je bila Marijana Pavlović, dok je dirigentsku palicu preuzeo autor skladbe Dragan Filipović.

Skladba “Dona eis requiem – Podaj im pokoj” sastoji se od osam stavaka i zamišljena je kao glazbena molitva za pokojne.

Neparni stavci isključivo su instrumentalni i prikazuju duhovni put čovjeka nakon smrti, dok parni stavci predstavljaju molitvu živih za pokojne.

U zborskim i solističkim dijelovima djela nalazile su se molitve Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, a skladba je završena tradicionalnom molitvom Dušnoga dana.

Koncert predstavlja glazbeni izraz poštovanja i trajnog sjećanja na sve poginule i nestale, a druga izvedba najavljena je za 18. studenoga u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dračevu, s početkom u 19 sati.

Izvor: Crkva na kamenu