Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića iz Mostara, uz potporu Zavoda za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije i Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače, organizira dvostruki kulturni događaj koji će se održati u četvrtak, 19. studenoga 2026. godine, s početkom u 12,00 sati u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

Riječ je o predstavljanju trećeg izdanja knjige „Bonton – pouke za uljudno ponašanje” umirovljenog mostarsko-duvanjskoga biskupa mons. dr. Ratka Perića, te otvorenju izložbe radova učenika i profesora Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar.

Knjiga „Bonton” predstavlja zbirku autorovih pouka o lijepom ponašanju i uljudnosti. Polazeći od zlatnog pravila – “Čovječe, što ne želiš da drugi čine tebi, ne čini ni ti sebi!” – biskup Perić piše o čuvanju dobrog glasa, opasnostima neprikladnoga ponašanja te uljudnosti kao cvijetu ljudskosti i umijeću povezivanja prirođenih svojstava sa stečenim kvalitetama.

U programu sudjeluju učenici više mostarskih srednjih škola, a uz promociju knjige, u Galeriji kraljice Katarine Kosače bit će otvorena izložba radova učenika i profesora Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar. Izložba će pružiti uvid u stvaralaštvo mladih mostarskih likovnih umjetnika i njihovih mentora, čime će se programski spojiti riječ i slika, književnost i likovnost.

Knjiga nema prodajnu cijenu, a nazočni će moći ostaviti humanitarni prilog u svrhu potpore radu zajednici Sestara služavki malog Isusa koje djeluju na Haitiju.

Ulaz na događaj je slobodan, a svi zainteresirani građani, mediji i ljubitelji kulture srdačno su pozvani.

Izvor: Crkva na kamenu