MOSTAR – Teološko-katehetski institut Sveučilišta u Mostaru proslavio je u ponedjeljak, 16. studenoga, svoj dan i spomen zaštitnika sv. Alberta Velikoga. Ovogodišnja proslava ujedno je bila početak niza događanja kojima će Institut tijekom akademske godine 2026./2027. obilježiti 40. obljetnicu utemeljenja – Institut je osnovan dekretom mostarsko-duvanjskoga biskupa mons. Pavla Žanića 7. rujna 1987. Na svečanoj akademiji promovirano je troje prvostupnika i dvoje magistara religijske pedagogije i katehetike te su dodijeljene nagrade najuspješnijim studentima.

Sveta misa u katedrali

Proslava je započela u 11 sati svetom misom u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, koju je predvodio mostarsko-duvanjski biskup i moderator Instituta mons. doc. dr. sc. Petar Palić. Liturgijsko pjevanje animirali su studenti Instituta.

U homiliji je biskup Petar, polazeći od evanđeoskoga izvještaja o slijepcu iz Jerihona, istaknuo čovjekovu trajnu čežnju za svjetlom, spoznajom i istinom. Tu je čežnju povezao sa životom i djelom svetoga Alberta Velikoga, zaštitnika Teološko-katehetskoga instituta, koji je svojom iznimnom intelektualnom širinom, znanstvenom ozbiljnošću i otvorenošću prema različitim filozofskim učenjima pokazao kako vjera u Boga Stvoritelja potiče čovjeka na istraživanje i razumijevanje stvorenoga svijeta.

Govoreći o značenju Albertova primjera za današnji teološki studij, biskup je naglasio kako se od teologa očekuje dobro poznavanje vlastite vjere, ali i razumijevanje svijeta u kojemu Crkva živi i naviješta Evanđelje. To zahtijeva ozbiljan znanstveni rad, otvorenost prema pitanjima suvremenoga čovjeka te sposobnost da se o vjeri govori razumljivo i argumentirano.

Osvrnuvši se na riječi uskrsloga Krista upućene Crkvi u Efezu: “Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio”, biskup je upozorio na opasnost da svakodnevno bavljenje teologijom i crkvenim stvarnostima postane svojevrsna rutina, pri čemu može oslabjeti osobna povezanost s Kristom. Istaknuo je kako poznavanje crkvenoga nauka i sposobnost tumačenja Svetoga Pisma trebaju biti praćeni životom koji svjedoči vjeru. “Ljudi s pravom očekuju da se ono što o vjeri govorimo prepoznaje i u našemu postupanju, u odgovornosti s kojom izvršavamo povjerene zadaće, u međusobnom poštovanju i spremnosti da služimo drugima”, poručio je biskup.

Posebno se obratio profesorima i studentima Teološko-katehetskoga instituta, postavljajući pitanje kakve ljude oblikuje teološko obrazovanje i kakav trag godine studija ostavljaju u onima koji će preuzimati odgovornosti u crkvenom poslanju. Studente je potaknuo na ozbiljno intelektualno i ljudsko sazrijevanje, naglasivši kako se vrijednost stečenoga znanja očituje i u sposobnosti razumijevanja ljudi, njihovih pitanja i životnih okolnosti. Profesorima je, podsjećajući na svetoga Alberta kao učitelja svetoga Tome Akvinskoga, ukazao na odgovornost koju imaju u oblikovanju budućih vjeroučitelja, kateheta i drugih suradnika u poslanju Crkve. Osobito je istaknuo važnost razvijanja ljubavi prema istini, samostalnoga promišljanja i odgovorne primjene stečenoga znanja.

Na kraju homilije biskup je podsjetio na riječi zborne molitve svetoga Alberta Velikoga, u kojoj Crkva moli da napretkom u znanju Boga dublje spoznajemo i savršenije ljubimo. U tome je prepoznao i temeljni program Teološko-katehetskoga instituta, čije poslanje obuhvaća proučavanje vjere, pripravu za njezino poučavanje i naviještanje te oblikovanje osoba koje će svojim životom i radom služiti Crkvi. Zaključio je poticajem da svaka nova spoznaja vodi bliže Kristu te da se vjera koju se proučava i drugima naviješta prepoznaje i u osobnom životu.

Svečana akademija

Svečana akademija održana je u podne u Biskupijskom centru u Mostaru. Program je vodio zamjenik predstojnika dr. sc. Marko Šutalo, doc., koji je u uvodu podsjetio na sv. Alberta Velikoga, sveopćeg učitelja koji je vjeru i razum gledao kao dva krila istoga leta prema istini.

Okupljenima su se obratili predstojnik Instituta doc. dr. sc. Ivan Ivanda, prorektor za znanost Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Marko Odak te dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izv. prof. dr. sc. Mario Bernadić. Nakon uvodnoga dijela, predstojnik Instituta doc. dr. sc. Ivan Ivanda uputio je čestitke studentima te istaknuo kako se istinsko teološko znanje ne temelji samo na poznavanju Boga, nego ponajprije na osobnom odnosu s Njim, molitvi i življenju vjere, koje čovjeka potiče na poniznost i svjedočenje u ljubavi. Prorektor za znanost Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Marko Odak, koji je nazočio u ime rektora prof. dr. sc. Ive Čolaka, naglasio je važnost studenata kao nositelja budućnosti, istaknuvši njihovu ulogu u razvoju znanja i njegovu prenošenju budućim naraštajima. Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izv. prof. dr. sc. Mario Bernadić uputio je studentima poruku da budu mostovi među ljudima i zajednicama, ali i oni koji povezuju suvremeni svijet s Bogom, svjedočeći kako život nadilazi materijalno i prolazno te ima dublji smisao i duhovnu dimenziju.

Akademiji su nazočili i dekani sastavnica Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zlatko Brkić (Pravni fakultet), prof. dr. sc. Vajdana Tomić (Fakultet zdravstvenih studija) i dr. sc. Dražen Barbarić, izv. prof. (Filozofski fakultet), prodekan za nastavu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu doc. dr. sc. Nenad Palac te v. d. pročelnika Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. don Damir Šehić. Pisanu čestitku uputio je vrhbosanski nadbiskup i veliki kancelar mons. Tomo Vukšić, koji je i sam sudjelovao u osnivanju Instituta. Institutu je poželio da bude “sretno i blagoslovljeno prema zlatnom jubileju”.

Promocija prvostupnika i magistara

U svečanom činu promocije dekan KBF-a u Sarajevu i predstojnik Instituta uručili su diplome Sveučilišta u Mostaru novim prvostupnicima religijske pedagogije i katehetike Ruži Čović, Ireni Dogan i Mirku Vrcanu te magistrima Ivanu Džaltu i Anteji Franjičević. Diploma će naknadno biti uručena i prvostupnici Ružici Džolan, koja je bila spriječena doći. U ime kolegica i kolega Ruža Čović zamolila je za podjelu diploma, a Ivan Džalto zahvalio je profesorima, djelatnicima Instituta i obiteljima.

Nagrade predstojnika

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada Vijeće Instituta dodijelilo je dvije nagrade predstojnika. Nagradu za najbolji uspjeh u akademskoj godini 2025./2026. dobila je Ružica Džolan, koja je studij završila s prosjekom ocjena 4,88. Nagradu za najbolji diplomski rad dobio je Ivan Džalto za rad „Ateizam u ime autonomije prirode i mehanicističke slike svijeta“, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Musića.

Glazbeni dio akademije izvele su mezzosopranistica Monija Jarak Mikulić, mag. solo pjevanja, i prof. mr. art. Katja Krolo-Šarac na klaviru. Uz akademsku himnu Gaudeamus igitur izvele su skladbe Ave verum corpus Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ave Maria Giulija Caccinija. Proslava je završila prigodnim domjenkom.

Izvor: Crkva na kamenu