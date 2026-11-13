U Mostaru predstavljena knjiga “Između životinje i božanstva – Ljudsko tijelo i organi u Bibliji”

MOSTAR – U Galeriji kraljice Katarine, u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače, sinoć je u svečanom ozračju predstavljena knjiga prof. dr. Dubravka Turalije “Između životinje i božanstva – Ljudsko tijelo i organi u Bibliji”. Događaj je okupio velik broj uzvanika iz različitih društvenih, kulturnih, akademskih i crkvenih krugova, a večer ispunjena zanimljivim izlaganjima, glazbom i susretima protekla je u ozračju zajedništva i ugodnog druženja.

Knjigu su predstavili mostarsko-duvanjski biskup mons. dr. Petar Palić, prof. dr. Vajdana Tomić, liječnica, i autor prof. dr. Dubravko Turalija. Organizatori predstavljanja bili su Hrvatska kulturna zajednica Troplet i Teološko-katehetski institut Sveučilišta u Mostaru. U glazbenom dijelu programa nastupili su Emil Bevanda i Ivan Rajič.

Knjiga koja povezuje medicinu, teologiju i simboliku ljudskoga tijela

Prva se okupljenima obratila promotorica prof. dr. Vajdana Tomić, koja je istaknula kako je riječ o djelu koje na osebujan način povezuje ljudsku anatomiju, biblijsku antropologiju, teologiju i simboliku ljudskoga tijela.



Govoreći iz perspektive liječnice koja je anatomiju izučavala tijekom studija medicine i čije se znanje o ljudskom tijelu produbljuje tijekom cijeloga profesionalnog života, priznala je kako je u početku pomislila da joj tema neće predstavljati osobit izazov, no ubrzo je shvatila da poznavati anatomiju iz medicinske perspektive i razumjeti značenje ljudskih organa u biblijskim tekstovima nije isto.

Posebno je istaknula temeljnu poruku knjige – ljudsko tijelo nije samo skup anatomskih struktura, nego jedinstvo tjelesnog i duhovnog. Osvrnula se na simboliku pojedinih dijelova tijela: kosti kao simbola snage i trajnosti, mesa kao izraza tjelesnosti i prolaznosti, kože kao znaka čistoće, zdravlja i pripadnosti zajednici te osjetilnih organa koji u biblijskoj antropologiji poprimaju dublja značenja.

Posebnu pozornost posvetila je autorovu tumačenju srca i bubrega. Dok je srce u biblijskom razumijevanju središte čovjekovih misli, osjećaja, volje, savjesti i moralnih odluka, bubrezi simboliziraju njegovu najdublju nutrinu, skrivene pobude i oblikovanu narav. Osvrnula se i na simboliku reproduktivnih organa, nogu i stopala te krvi, koja u Bibliji nadilazi svoju biološku funkciju i postaje simbol života, žrtve, saveza i otkupljenja.

Zaključila je kako je najveća vrijednost knjige upravo njezina interdisciplinarnost, jer ne suprotstavlja medicinu i teologiju, nego otvara prostor njihovu međusobnom razumijevanju. Knjiga, istaknula je, podsjeća da u medicini ne susrećemo samo organe i bolesti, nego cjelovitoga čovjeka – njegovo tijelo, osjećaje, misli i duhovnost.

Biskup Palić: Čovjekovo tijelo odraz je njegova dostojanstva i Božjega poziva

Nakon promotorice okupljenima se obratio mostarsko-duvanjski biskup mons. dr. Petar Palić, čije je izlaganje nosilo naslov “Čovjekovo tijelo u svjetlu Božje riječi”. Polazeći od pitanja osmoga psalma: “Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš?”, istaknuo je kako ono izražava trajno čovjekovo nastojanje da razumije vlastito postojanje, svoje mjesto u svijetu i smisao života koji mu je darovan.

Osvrćući se na sadržaj knjige, biskup je naglasio da se autor prihvatio opsežnoga istraživanja biblijskoga govora o ljudskome tijelu i njegovim pojedinim dijelovima, s posebnom pozornošću na hebrejske izraze i njihova značenja. Knjiga, istaknuo je, može poslužiti i kao svojevrstan priručnik biblijske antropologije jer pokazuje kako Sveto Pismo preko govora o tijelu progovara o čovjekovoj nutrini, osjećajima, odlukama i odnosima.

Podsjetio je pritom da je za kršćane Sveto Pismo Božja Riječ, nastala nadahnućem Duha Svetoga, koja svjedoči o Božjoj objavi što svoju puninu doseže u Isusu Kristu. Upozorio je da se biblijski tekstovi moraju razumjeti u njihovu povijesnom i književnom kontekstu te u svjetlu cjeline Objave.

Tumačeći naslov knjige, biskup je ukazao na biblijsku istinu da čovjek svojim tjelesnim postojanjem pripada stvorenome svijetu i dijeli temeljna obilježja života s drugim živim bićima, ali je istodobno stvoren na sliku Božju. “Čovjek svojim tjelesnim životom pripada svijetu živih bića, a po Božjem pozivu otvoren je zajedništvu s Onim koji ga je stvorio”, istaknuo je biskup.



Na primjerima srca, bubrega, očiju i ruku pokazao je kako biblijski govor o tijelu nadilazi fiziološko značenje pojedinih organa. Srce je tako središte čovjekova mišljenja, razlučivanja i odlučivanja, dok bubrezi mogu označavati njegove najskrivenije osjećaje i unutarnje poticaje. Takav govor ima i moralno značenje jer se u tjelesnim činima očituju čovjekova sloboda, njegove nakane i odgovornost prema drugima.

Posebnu je pozornost biskup posvetio teologiji tijela svetoga Ivana Pavla II. Podsjetio je da se Papine kateheze često povezuju ponajprije s ljudskom spolnošću, bračnom ljubavlju i ženidbom, premda je sam Ivan Pavao II. upozorio da teologija tijela obuhvaća znatno šira područja ljudskoga postojanja, uključujući patnju i smrt. Upravo je u tome biskup prepoznao važnu poveznicu s Turalijinim istraživanjem, koje biblijskim govorom o tijelu otvara prostor za dublje razumijevanje čovjekove ranjivosti i smrtnosti.

Upozorio je i na potrebu ispravnoga kršćanskog odnosa prema tijelu. Pozivajući se na nauk Drugoga vatikanskog sabora o jedinstvu tijela i duše, istaknuo je da se i među kršćanima ponekad javlja nepovjerenje prema tijelu, kao da ono ugrožava duhovni život, dok se u pojedinim suvremenim religijskim strujanjima tjelesna disciplina uzdiže gotovo na mjerilo čovjekove duhovne vrijednosti. Kršćansko razumijevanje čovjeka, naglasio je, zahtijeva poštovanje jedinstva njegove tjelesne i duhovne dimenzije.

Osvrćući se na autorove usporedbe biblijskih izraza s predodžbama drevnih kultura, osobito egipatske, biskup je istaknuo njihovu istraživačku vrijednost, ali i potrebu egzegetske opreznosti, budući da kulturne podudarnosti same po sebi ne dokazuju izravnu ovisnost pojedinih biblijskih tekstova.

Središte kršćanskoga razumijevanja ljudskoga tijela biskup je prepoznao u otajstvu Utjelovljenja. Sin Božji prihvatio je stvarnost ljudskoga postojanja, uključujući glad, umor, patnju i smrt. Iz toga proizlazi i dostojanstvo svakoga ljudskog života. U kulturi koja veliku pozornost pridaje tjelesnom izgledu, zdravlju i sposobnostima, kršćanska vjera podsjeća da čovjekovo dostojanstvo ostaje neotuđivo i u bolesti, starosti i patnji.

Istaknuo je također kako Turalijina knjiga svoje istraživanje zaključuje pogledom prema uskrsnuću, naglašavajući jedinstvo čovjekova tjelesnoga i duhovnoga života. Kršćanska nada u uskrsnuće, podsjetio je, obuhvaća cjelovitu ljudsku osobu i otvara pitanje konačnoga smisla čovjekova postojanja.

Na završetku izlaganja biskup je zahvalio profesoru Turaliji na znanstvenome trudu i objavljivanju knjige, izrazivši uvjerenje da će ona biti korisna bibličarima, teolozima, studentima i svima koji žele produbiti poznavanje Božje riječi. Kao biskup i moderator Teološko-katehetskog instituta Sveučilišta u Mostaru posebno mu je zahvalio na predanome profesorskom radu, stručnosti i zauzetosti za teološku izobrazbu studenata.

Zaključujući, vratio se početnom pitanju osmoga psalma o čovjeku i njegovu dostojanstvu te podsjetio na nauk Drugoga vatikanskog sabora da Krist “potpuno otkriva čovjeka njemu samome i objavljuje mu uzvišenost njegova poziva”. U Kristu se, istaknuo je, otkriva i konačni smisao ljudskoga tjelesnog postojanja jer čovjek, stvoren od praha zemaljskoga i pozvan u zajedništvo sa Stvoriteljem, nosi obećanje života koji nadilazi granice njegove smrtnosti.

Prof. Turalija: Biblija otkriva duboku povezanost ljudskoga tijela i duhovnosti

Na kraju se okupljenima obratio i sam autor, prof. dr. Dubravko Turalija, koji je govorio o osobnim iskustvima i poticajima koji su ga nadahnuli na pisanje knjige. Govoreći o nastanku knjige, ispričao je kako ga je prije nekoliko godina na razmišljanje o srcu potaknuo jedan sasvim običan dan u rodnoj kući, obilježen majčinim riječima “Uzmi, sine, žlicu meda na česrce” i sestrinim obraćanjem “Srce sekino”, a potom i biblijski poziv na ispitivanje vlastitoga srca te Pavlov govor o nepodvojenom i nepomućenom srcu. Upravo ga je taj splet svakodnevnih i biblijskih poticaja naveo na dublje istraživanje značenja srca u Bibliji.

Autor se potom osvrnuo na biblijsko razumijevanje duše kao jedinstva duhovne i tjelesne dimenzije čovjeka, ističući kako ljudska duša nije samo čisti duh, nego obuhvaća cjelokupnu ljudsku pojavnost, iskustva, osjećaje i tjelesne sklonosti. Govorio je i o posebnosti ljudske duše, koju ne može zamijeniti ni najrazvijenija umjetna inteligencija, naglašavajući jedinstvenost čovjeka kao duhovnog i tjelesnog bića.

Posebno je istaknuo kako biblijska antropologija otkriva povezanost duha i tijela, u kojoj svaki tjelesni organ ima i svoju duhovnu dimenziju. Osvrnuo se i na bogatstvo biblijskih tekstova, u kojima se, osim teoloških i antropoloških spoznaja, kriju medicinska, etnološka, kulturološka i jezična značenja, uključujući i zanimljive poveznice s podrijetlom pojedinih riječi.

Na kraju je autor zahvalio svima koji su pridonijeli nastanku i predstavljanju knjige. Posebnu zahvalnost uputio je biskupu mons. dr. Petru Paliću na sudjelovanju i izdvojenom vremenu, kao i promotorici prof. dr. Vajdani Tomić na stručnom medicinskom i antropološkom proučavanju djela. Zahvalio je i akademskom slikaru Mariju Naletiliću, autoru naslovnice knjige, te njegovoj supruzi Mirjani, koja je grafički oblikovala knjigu i ilustracijama obogatila pojedine naslove. Zahvalu je uputio i voditeljici programa Lauri Naletilić te Viktoru Zubcu, koji je sudjelovao u organizaciji predstavljanja uime Hrvatske kulturne zajednice Troplet, a posebnu zahvalnost izrazio je tajnici Teološko-katehetskog instituta Ljiljani Drežnjak, koja je bila začetnica ove ideje i pokrenula njezinu realizaciju. Svečani program obogaćen glazbenim nastupima Emila Bevande i Ivana Rajiča zaključen je u ugodnom ozračju, nakon čega je uslijedilo druženje brojnih uzvanika. Razgovori o knjizi, njezinim porukama i temama nastavili su se i nakon službenoga dijela programa.

Izvor: Crkva na kamenu