BiH

Obilježena 32. obljetnica pogibije katedralnih vjeroučenica Danijele Vidović i Antonije Sesar

12. studenoga 2026.

MOSTAR – Svetom misom u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, koju je u srijedu, 11. studenoga, predvodio katedralni župnik don Josip Galić, obilježena je 32. obljetnica pogibije katedralnih vjeroučenica Danijele Vidović i Antonije Sesar. Tijekom mise pjevao je Katedralni dječji zbor „Slavuj“.
Katedralna župa svake se godine 11. studenoga spominje tragičnoga događaja iz 1994. godine, kada su od posljedica eksplozije granate neposredno ispred ulaza u kriptu katedrale smrtno stradale dvije djevojčice.
Danijela i Antonija nalazile su se u predvorju kripte gdje su s drugom djecom čekale župni vjeronauk i ponavljale gradivo. Granata ispaljena s položaja Armije BiH pala je pred sam ulaz u kriptu. Od gelera granate i krhotina na mjestu su poginule Danijela i Antonija, dok je još osmero djece teže ili lakše ranjeno. Unatoč žurnoj liječničkoj pomoći, djevojčice nisu preživjele ranjavanje.
Njihova pogibija smatra se jednim od najtežih ratnih zločina nad djecom u Mostaru tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Obje su pokopane na mostarskome groblju „Masline“, a za ovaj zločin do danas nitko nije kazneno odgovarao.
Nakon svete mise vjernici su se u procesiji uputili do spomen-ploče na mjestu stradanja djevojčica kako bi ondje upalili svijeće, pomolili se i odali im počast.

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Izvor: Crkva na kamenu/KTA

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