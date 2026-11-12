Vidoštačka kraljica proslavila 30 godina djelovanja: Tri desetljeća pjesme, vjere i ljubavi u Stocu

STOLAC – U crkvi sv. Ilije Proroka u Stocu sinoć je svečanom svetom misom obilježena velika i vrijedna obljetnica – 30 godina djelovanja Ženske vokalne skupine “Vidoštačka kraljica”, skupine koja je svojim glasovima, predanošću i ljubavlju prema duhovnoj pjesmi ostavila neizbrisiv trag u životu stolačke župe i šire.

Tri desetljeća “Vidoštačka kraljica” svojim pjesmama uzveličava misna slavlja, vjenčanja i različite vjerske i kulturne događaje, ne samo u Stocu nego i u susjednim župama. Svojim prepoznatljivim višeglasjem i iskrenom emocijom članice ove skupine mnogima su uljepšale posebne životne trenutke, a duhovnom pjesmom dotaknule brojna srca.

Svečano misno slavlje predvodio je stolački župnik don Gordan Božić, uz koncelebraciju svećenika: generalnoga vikara don Nikole Menala, don Tihomira Šutala, don Ante Luburića, don Vinka Raguža i don Marka Šutala. Velik broj vjernika okupio se kako bi svojim dolaskom iskazao zahvalnost i podršku skupini koja već 30 godina svojim djelovanjem obogaćuje život zajednice.

Posebno mjesto ispred oltara imala je uokvirena slika Gospe s Djetetom Isusom, pronađena prije više godina svega nekoliko kilometara od središta Stoca. Upravo je Gospa zaštitnica i nadahnuće ove skupine, čije ime nosi posebnu simboliku i povezanost s Vidoštakom.

U svojoj propovijedi don Gordan Božić čestitao je članicama ovu veliku obljetnicu te im zahvalio na vjeri, ljubavi, predanosti i nesebičnom darivanju tijekom proteklih 30 godina. Istaknuo je važnost njihova služenja kroz pjesmu, podsjetivši na poznatu misao: „Tko pjeva, dvostruko moli.“

U misnom slavlju sudjelovale su i same članice skupine čitanjem misnih čitanja, a svojim su pjevanjem još jednom pokazale koliko je njihovo djelovanje duboko utkano u život župne zajednice.

Na kraju svete mise okupljenima se u ime skupine obratila Ivona Raguž, koja je uputila zahvalu Bogu, članicama, osnivačicama skupine, njihovim obiteljima i svim ljudima koji su tijekom godina bili njihova podrška.

Uz iskrene emocije i poneku šalu, zahvalila je i obiteljima koje su svih ovih godina imale razumijevanja za brojne probe, nastupe i druženja. Posebnu zahvalu uputila je vjernicima koji ih rado slušaju, prate i podržavaju, ističući kako iza svakog nastupa stoje trud i velika ljubav prema pjesmi.

Svečanost je nastavljena koncertom na kojem su “Vidoštačke kraljice” predstavile i svoje nove nošnje, na kojima je glagoljicom ispisana poruka „Slavi Boga“. Spoj tradicije, duhovnosti i glazbe još je jednom pokazao posebnost ove skupine i njezinu povezanost s hercegovačkim krajem.

Vrijedi istaknuti kako su Vidoštačke kraljice tijekom svoga dugogodišnjeg djelovanja otišle i korak dalje te objavile CD, čime su dio svoje pjesme i glazbenog stvaralaštva sačuvale i učinile dostupnim široj publici.

Trideset godina nije samo broj. To su tisuće otpjevanih stihova, brojna misna slavlja, vjenčanja, putovanja, probe, susreti i prijateljstva. To su godine u kojima su se mijenjale generacije, ali je ljubav prema pjesmi i vjeri ostala ista. “Vidoštačka kraljica” pokazala je kako se predanost i ljubav prema onome što se radi mogu pretvoriti u nešto puno veće od glazbe, u služenje Bogu i ljudima.

Nakon službenog dijela uslijedili su zajedničko fotografiranje, druženje i pjesma u župnoj dvorani, u ozračju radosti i zahvalnosti za sve protekle godine.

Sretan 30. rođendan “Vidoštačkoj kraljici”! Neka se njihova pjesma, vjera i zajedništvo još dugo čuju Stocem, Hercegovinom, a i šire.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu