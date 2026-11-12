Održan znanstveni skup “Osamdeset godina od osuđujuće presude i deset godina od revizije osude bl. Alojzija Stepinca”

ZAGREB – U organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Zagrebačke nadbiskupije u srijedu 11. studenog 2026. u Velikoj dvorani HKS-a održana je znanstveno-stručna konferencija “80 godina od osuđujuće presude i 10 godina od revizije osude blaženog Alojzija Stepinca – ispravljanje neprava nastalog zlouporabom političke moći komunističkog režima”, priopćio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Znanstveno-stručnoj konferenciji nazočili su: zagrebački nadbiskup i veliki kancelar HKS-a mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup u miru i osnivač HKS-a kardinal Josip Bozanić, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Leopoldo Girelli, pomoćni biskup zagrebački mons. Marko Kovač, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. Krunoslav Novak, generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije mons. Juraj Batelja, vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije preč. Tomislav Hačko, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik Ivan Malenica, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, savjetnik predsjednika RH za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, predsjednik Ustavnog suda RH Frane Staničić te ostali visoki uzvanici.

Konferencija je održana u sklopu Dana pravnog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta te je dekan izv. prof. dr. sc. Kristian Turkalj pozdravio sve okupljene. Poručio je da mu je jako drago što zrno gorušice koje je zasađeno u obliku ovog fakulteta prije nekoliko godina, sada daje plod. Zahvalio je svim djelatnicima, a posebno profesorima Pravnog fakulteta HKS-a na individualiziranom pristupu, intenzivnom mentorskom radu te velikoj posvećenosti studentima. Istaknuo je i da je ključna međunarodna suradnja, a da je fakultet uspostavio suradnju s 14 inozemnih pravnih fakulteta iz 11 različitih država.

Nakon kratkog videa u kojem je predstavljen HKS, obratio se rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić. Posebno je istaknuo doprinos Pravnog fakulteta cjelokupnom radu HKS-a. Izdvojio je da su nastavnici Pravnog fakulteta uključeni u sveučilišna tijela, odbore i povjerenstva, te se aktivno uključuju u sve aktivnosti promocije Sveučilišta. “Studenti prava također aktivno sudjeluju u promociji Pravnog fakulteta te su najbolji ambasadori naše vizije studiranja prava među maturantima. Posebno je zadovoljstvo da su se studenti Prava uključili u rad Studentskog zbora i Senata”, kazao je rektor Tanjić.

“U svijetu u kojemu se pravni poredak suočava s izazovima tehnoloških promjena, umjetne inteligencije, novih oblika društvenih odnosa i sve složenijih međunarodnih okolnosti, naš zadatak nije samo pripremiti studente za postojeće pravne profesije. Naša je zadaća pripremiti ih za svijet koji se mijenja i za izazove koje danas još ne možemo u potpunosti predvidjeti. To činimo u duhu katoličke vizije čovjeka i društva”, poručio je rektor Tanjić.

Uime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića govor je održao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Istaknuo je da ga veseli što studenti od početka studiranja na ovom fakultetu imaju priliku upoznati kako se pravo primjenjuje u praksi zahvaljujući suradnjama fakulteta s državnim institucijama, pravosudnim institucijama te odvjetničkim i javnobilježničkim uredima.

Progovorio je i o temi panela povodom obljetnice osuđujuće presude i revizije osude bl. Stepinca, rekavši da je poništenje presude bilo važan korak u ispravljanju nepravde. Primjer suđenja Alojziju Stepincu pokazuje kakve posljedice nastaju kada politička vlast sudski postupak pretvori u sredstvo obračuna, rekao je. Na kraju je potaknuo studente da iskoriste ovu raspravu kao poticaj da, kada kao budući pravnici budu izravno utjecali svojim odlukama na ljudske živote, imaju znanja, profesionalne sposobnosti, samostalnosti i hrabrosti štititi pravo svakog čovjeka na pošteno suđenje.

Veliki kancelar HKS-a zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, govoreći o zaštitniku Pravnog fakulteta sv. Martinu, kazao je: “Pravo treba pružiti zaštitu upravo ondje gdje je čovjek sam ne može osigurati: pred nasiljem, samovoljom, klevetom i nepravednom osudom. Pravednost pritom zahtijeva više od suosjećanja. Svakomu čovjeku pripadaju neotuđiva prava koja valja priznati i djelotvorno zaštititi, neovisno o njegovu društvenom položaju, moći ili utjecaju.”

Povezao je sv. Martina s bl. Alojzijem rekavši da njih dvojicu povezuje “vjernost Kristu koja čovjeku ne dopušta da pred tuđom nezaštićenošću ostane ravnodušan. Martin dijeli plašt koji ga štiti. Stepinac prihvaća gubitak vlastite sigurnosti, ostajući postojan u zajedništvu Crkve i vjeran zahtjevima savjesti. Obojica nas uče da služenje traži spremnost osobno platiti cijenu dobra koje zastupamo.”

“Spomen na blaženoga Alojzija obvezuje nas na istinoljubivost, hrabrost i poštovanje svakoga čovjeka, uključujući onoga koji misli drukčije od nas”, istaknuo je.

Studenticama i studentima poručio je da uče temeljito, razvijaju sposobnost razlučivanja i slušanja te naglasio: “Pripremate se za službe u kojima će vaše riječi i odluke duboko zadirati u ljudske živote. Njegujte savjest koja se oblikuje u istini i ostaje budna pred pritiscima. Ne dopustite da vam stručna vještina postane opravdanje za moralnu ravnodušnost.”

Zatim su okupljeni pogledali isječak iz dokumentarnog filma Višnje Starešine “Stepinac: kardinal i njegova savjest”, a potom je uslijedila panel rasprava “80 godina od osuđujuće presude i 10 godina od revizije osude blaženog Alojzija Stepinca – ispravljanje neprava nastalog zlouporabom političke moći komunističkog režima”, koju je moderirala Karla Ressler.

​Na panelu su sudjelovali suci Europskog suda za ljudska prava prof. dr. sc. Davor Derenčinović i dr. sc. Mykola Gnatovskyy, sutkinja Općeg suda Europske unije dr. sc. Tanja Pavelin te novinarka, publicistkinja, scenaristica i redateljica Višnja Starešina. Panelisti su tijekom rasprave Stepinčevo suđenje stavili u povijesni i geopolitički kontekst toga vremena te detaljnije pojasnili reviziju osude koja je bila 2016. godine.

Govoreći o pravnoj rehabilitaciji i reviziji osude, sutkinja Pavelin je rekla da su tijekom suđenja 1946., što je potvrđeno presudom Županijskog suda u Zagrebu iz 2016. godine, povrijeđena brojna ljudska prava i svi sastojci načela zakonitosti. Prof. Derenčinović nadovezujući se zaključio je da je presudom iz 2016. godine izrijekom poništena presuda iz 1946. što potvrđuje da je kardinal Stepinac zapravo bio nevin. Objasnio je da ta presuda nije bila novo suđenje Stepincu, odnosno obnova postupka, već suđenje presudi iz 1946. godine i svemu onome što je ona u sustavu neprava utjelovila.

U sklopu svečanog akademskog čina dodijeljeno je prvo dekanovo priznanje za izvrsnost studentici druge godine Kaji Čuvalo te zahvalnica profesorici emeriti Vesni Barić Punda za njezinu podršku razvoju studija prava, osnivanju Pravnog fakulteta i izvođenju nastave.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.zg-nadbiskupija.hr/