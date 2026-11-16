MEĐUGORJE – U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, u subotu, 14. studenoga 2026., na blagdan sv. Nikole Tavelića, održan je treći susret voditelja i animatora liturgijskog pjevanja. Župa domaćin ovoga susreta bila je župa sv. Jakova u Međugorju. Susret je počeo okupljanjem i molitvom u prostorijama Radija Mir, te pozdravom koji je u ime biskupa Petra okupljenima uputio don Ivan Marčić, predstojnik ureda za crkvenu glazbu, nakon čega je riječ preuzela s. Ivana Džeba, koja je govorila o ulaznoj pjesmi, te o nekim kriterijima za izbor pjesme u liturgiji. Interaktivno izlaganje i zanimljiv pristup potaknuo je brojna pitanja prisutnih i učinilo ovo izlaganje još više korisnim za svakodnevicu jednog crkvenog glazbenika.

U drugom dijelu održana je proba pjevanja za liturgijsko slavlje u župnoj crkvi. „Zbor voditelja zborova“, kako već popularno naslov nosi ovaj ansambl, otpjevao je „Pučku misu“ don Ivana Marčića, te druge liturgijske popijevke. Zborom je ravnao don Ivan, a orguljska suradnja povjerena je don Luku Cvitanoviću. Članovi zbora pjevali su solističke dijelove, a svetu misu predvodio je fra Ivan Sesar.

Susret je nastavljen u župnim prostorijama, uz domjenak i predstavljanje novih notnih materijala, zbirke ulaznih pjesama u harmonizaciji za četveroglasni mješoviti zbor. Još jednom se pokazalo, prema reakcijama prisutnih, da su ovi susreti itekako potrebni i korisni, te će se nastaviti održavati. Do nekog sljedećeg susreta!

Ivan Marčić

Izvor: Crkva na kamenu