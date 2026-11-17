U povodu 35. obljetnice vukovarske tragedije, Akademski zbor Pro musica iz Mostara organizira izvedbu djela Dona eis requiem – Podaj im pokoj, autora Dragana Filipovića, posvećenu svim poginulima i nestalima za hrvatsku slobodu.

Koncerti će biti održani u utorak, 17. studenoga, u crkvi sv. Mateja na Rudniku u Mostaru te u srijedu, 18. studenoga, u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dračevu, oba s početkom u 19 sati.

Uz Akademski zbor Pro musica nastupit će bariton Tomislav Perić, kao solist, i Komorni orkestar Pro musica. Zborovođe su Emil Bevanda i Matej Perić, a korepetitorica Marijana Pavlović. Izvedbama će ravnati skladatelj Dragan Filipović.

Koncerti se održavaju u povodu 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.