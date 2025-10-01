Obiteljski vikend u Karmelu sv. Ilije

Udruga za podršku obitelji “Kairos” iz Mostara održala je još jedan u nizu duhovno-odgojnih „Obiteljskih vikenda“. Od 26. do 28. rujna Karmel sv. Ilije na Bušku jezeru ugostio je 14 obitelji i 33 djece koji su zajedno gradili temelje sretnog i ispunjenog obiteljskog života. Roditelji su imali priliku učiti od prof. dr. sc. Danijela Labaša, pročelnika Sveučilišnog odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, kroz predavanje “Komunikacija u obiteljskoj i bračnoj svakodnevici”. Glavne teme uključivale su aktivno slušanje kao ključ razumijevanja te utjecaj novih medija na obiteljski život te zaštita obiteljskoga života. Za najmlađe sudionike program su osmislile i vodile časne sestre franjevke iz Bijeloga Polja, nudeći kreativne radionice, igre i pjesme, čime su djeci osigurale nezaboravno iskustvo.

Vikend je dodatno obogaćen duhovnim sadržajem, sudionici su imali priliku za svetu ispovijed, Misu i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu. Zahvaljujemo svim obiteljima na sudjelovanju i doprinosu stvaranju toplog i prijateljskog ozračja.

Željko Bušić

Izvor: Crkva na kamenu