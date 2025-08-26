Obnova obećanja i primanje novih članova u HKM bl. Miroslava Bulešića

GORICA-STRUGE – U nedjelju 24. kolovoza 2025. na spomendan bl. Miroslava Bulešića kada župna mladež HKM-a župe Gorica-Struge slavi svoga zaštitnika, već primljeni članovi obnovili su svoja obećanja, a novi članovi dali su svoja prva obećanja. Pod svetom Misom u 10 sati bilo je posebno svečano u ovoj župnoj zajednici. Jedan dio mladih ove župe ili Hrvatske katoličke mladeži bl. Miroslava Bulešića, dali su i obnovili, pred Bogom i crkvom svoja svečana obećanja da će kao članovi HKM-a biti vjerni Bogu, Crkvi i svome narodu.

Nakon propovijedi o bl. Miroslavu, a na radost cijele župne zajednice, te uz petnaest mladih koji su obnovili svoja obećanja, šest novih članova odlučilo je s većom predanošću i ljubavlju slijediti Krista u čije se ime okupljaju svakoga petka. Oni su pred svojom župnom zajednicom izrekli tri obećanja koja će pokušati čuvati i njegovati kroz ovu godinu, a to su:

Čuvanje pradjedovskog zavjeta vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkv i, a na poseban način djelovanjem u svojoj župi i župnoj zajednici

Redovitost i čestitost u molitvi, susretima HKM-a i svetim Misama nedjeljom i blagdanima

Vjernost trojedinom Bogu te revnost u činjenju djela ljubavi i milosrđa prema svakom čovjeku, a osobito prema mladima

Nakon danih obećanja novi su članovi pristupili Hrvatskoj katoličkoj mladeži, te su jedno po jedno pristupali pred oltar i primili iz ruku predsjednice i vijeća križ kao simbol našeg Spasitelja Isusa Krista, kojeg su obećali pobliže slijediti. Također, župnik don Tomislav Rajič im je nakon preuzimanja križa podijelio moći (dio platna kojim je dotaknuto tijelo) bl. Miroslava Bulešića jer su njemu, pod obredom obećanja, posvetili svoju mladost i svoj život.

Nakon svete Mise mladi su na rijeci Trebižat imali molitvu, zabavni program, ručak i druženje uz svoje prijatelje iz župa Gabela Polje, Domanovići, Čapljina i Gradina s kojima su pobliže surađivali u protekloj godini.

Dragi mladi. Neka vas Krist kojem radosno služite po zagovoru bl. Miroslava Bulešić kojem ste posvetili svoju mladost, prati na svakom vašem koraku. Neka vas zagovor i primjer blaženog Miroslava potiče na iskrenu ljubav prema Bogu, Crkvi i svome narodu. Budite radosni mladi kršćani i kršćanke jer ništa jače nema da uzdrma ovaj svijet nego iskren mladenački osmijeh upućen drugome.

Stoga, u ovom nemirnom i prevrtljivom vremenu, nemojte se bojati i u tom strahu pogubiti, nego hrabro uz Boga kročite kroz život za svoju Crkvu, obitelji i sve koje susretnete. Budite svjetlost ovom svijetu u kojem je dosta i kojem je dosta mraka i tame, budite svjetlo koje će druge upućivati Bogu.

