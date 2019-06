Održan Četvrti susret svećenika u BiH

KUPRES – Četvrti susret svećenika u Bosni i Hercegovini održan je u srijedu, 5. lipnja 2019. u crkvi Svete Obitelji u Kupresu.

Na početku Susreta riječi dobrodošlice uputio je župnik vlč. Tomislav Mlakić koji je istaknuo da su došli jedni druge ohrabriti i jedni drugima posvjedočili da su “braća, sinovi istog dobrog Oca, na istoj njivi njegovoj i sinovi dragog nam hrvatskog naroda”. Potom su svi prisutni zajedno izmolili Treći čas iz Božanskoga časoslova uz pjevanje psalama. Bivši misionar u afričkoj državi Tanzaniji i bivši ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH don Ivan Štironja, župnik i čuvar svetišta u Studencima, održao je prigodno izlaganje na temu misija te ukratko prikazao misijsko djelovanje Crkve kroz povijest oslanjajući se na crkvene dokumente. Progovorio je i o papinskim misijskim djelima te iznio neke poticaje svećenicima za konkretne akcije na misijskom planu. Potom je pripravu za sakrament pomirenja predvodio dugogodišnji misionar u afričkoj državi Kongo fra Filip Sučić, član Hercegovačke franjevačke provincije, koji je u ispit savjesti posebno utkao zauzimanje svećenika na misijskom planu. Svi nazočni imali su prigodu pristupiti sakramentu pomirenja, a na raspolaganju bili su i misionari milosrđa.

Vrhunac susreta bilo je svečano Euharistijsko slavlje koje je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u zajedništvu sa svim članovima BK BiH i apostolskim administratorom Križevačke eparhije mons. Milanom Stipićem te uz koncelebraciju franjevačkih provincijala iz Sarajeva i Mostara, generalnih vikara i više od 200 svećenika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i onih koji nisu podrijetlom iz BiH, a sada žive i djeluju u nekoj drugoj zemlji. Na svetoj Misi asistiralo je nekoliko đakona, a sudjelovali su i vjernici župne zajednice u Kupresu.

Nakon što su djevojke iz Kupresa, obučene u narodne nošnje, pročitale čitanja, a đakon bosanskim napjevom otpjevao evanđeoski misni odlomak, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed: “Evo nas i četvrti put na ovoj tromeđi naših biskupija okupljeni kao braća po svetom redu. Naš susret se održava po odluci Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine da se nađemo zajedno svake treće godine. Na ovoj visoravni ujedinjujemo svoje molitve, prepoznajemo svoj identitet i svoje poslanje. Posebno molimo za misije i misionare. Ali to je i prigoda da svatko u sebi prepozna svoje poslanje i probudi žar i zauzetost za Isusovo djelo. Isusova je poruka njegovim učenicima prije nego je uzašao na nebo: ‘Zato idite i učinite sve narode mojim učenicima! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio!’ (Mt 28,19-20). U ovoj misijskoj godini želimo prepoznati svoje poslanje. To poslanje nije od ljudi nego Bog preko ljudi nas izabra, posveti i posla u ovim vremenima na ovim prostorima” kazao je kardinal Puljić.

“Osjećamo kao da su noge mnogih od nas počele klecati, kao da su umorne ili nemarne te bi rado stale jer se boje budućnosti. Postavljamo brojna pitanja opterećeni javnim mnijenjem i politizacijom koja sve radi vođena uskim interesima. Ne dajmo se zaustaviti na putu Isusovu, ne dajmo se zaplašiti crnim slutnjama. Mi smo poslani ići, nositi i svjedočiti Krista živoga koji je trajno s nama; On je Radosna vijest. Odjekuje Isusova riječ: Idite, ne bježite, ne preplašite se nego idite, jer ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. U ovom zajedništvu želimo se ohrabriti da Božja riječ zasja i pred našim očima i u našim srcu. Neka se svatko od nas s ove visoravni vrati svomu domu ispunjen onim osjećajima kojim su bila ispunjena dvojica učenika nakon što su u Emausu prepoznali Krista uskrsloga i jedan drugoga zapitali: ‘Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?’ (Lk 24,32). Idite…”, poručio je kardinal Puljić ističući da su pozvani smo svakog dana otvarati svoja srca da ih Božja riječ takne i oblikuje.

Kardinal Puljić kazao je i da svećenike treba biti: čovjek samodiscipline, čovjek vjere, čovjek svetoga, čovjek mudrosti, čovjek molitve, čovjek koji gaji kvalitetan duhovni život, čovjek odlučan za Božju stvar, čovjek hrabar – koji kroči prema cilju, čovjek poniznosti, čovjek vedrog duha, čovjek strpljenja, čovjek radikalan – dosljedan, čovjek koji zrači čovjekoljubljem, čovjek intuicije te čovjek praktičnosti i spremnosti (razlučivanje duhova). “Molimo Uskrslog Krista u ovom vremenu priprave za svetkovinu Duhova da nas Gospodin ispuni darovima Duha Svetoga kako bi, praćeni zagovorom nebeske Majke, mogli ispuniti Kristovo poslanje naviještanja i svjedočenja radosne vijesti”, zaključio je kardinal Puljić.

Na kraju svete Mise predsjednik Vijeća za kler BK BiH mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, pročitao je Poruku pape Franje sudionicima IV. Susreta svećenika u Bosni i Hercegovini koja je upućena preko apostolskoga nuncija u Bosni i Hercegovini mons. Luigija Pezzuta, 21. svibnja 2019., a potpisao ju je državni tajnik Pietro Parolin. Poruka je naslovljena na kardinala Puljića, a u cijelosti glasi: “Njegova Svetost Papa Franjo srdačno uručuje svoje molitvene pozdrave Vama i svim svećenicima okupljenim na četvrtom Nacionalnom susretu u Kupresu, 5. lipnja 2019. Dok mole i razmišljaju o svom plemenitom pozivu, Njegova Svetost hrabri svećenike Bosne i Hercegovine da uvijek vjeruju u milosrđe Gospodnje tako da budu službenici velikoga dara pomirenja, jer ‘nama nije dana nikakva druga tajna veličina, osim davanja svoga života kako bi čovječanstvo moglo upoznati Njegovu ljubav’ (usp. Obraćanje svećenicima Rimske biskupije, 7. ožujka 2019.). Povjeravajući sve vas zagovoru Marije, Majke Crkve, Sveti Otac dobrohotno podjeljuje svoj Apostolski blagoslov kao zalog radosti i snage u Uskrslom Gospodinu”.

Potom je savjetnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Henryk M. Jagodzinski pročitao je poruku apostolskog nuncija mons. Luigija Pezzuta koji je napisao da se u Bosni i Hercegovini “već učvrstila tradicija Nacionalnog susreta svećenika, koji se održava svake tri godine” i da je “i ove godine je potvrđena tradicija da Sveti Otac tom prigodom uputi svoju poruku i apostolski blagoslov”. “Obradovala me tema, misije, koju ste izabrali za susret, u okviru priprema za Izvanredni mjesec misija, kojega je – kao što znamo – proglasio Papa, a čija proslava je predviđena za listopad ove godine… Izvanredni mjesec misija je trenutak milosti, gdje osoba odgovorna za kršćansku zajednicu razabire sadržaje, metode i vrijeme kateheze za različite kategorije katoličke populacije, kako bi joj mogla ponuditi obnovljenu i učinkovitiju vjersku hranu, također boljim odabirom i temeljitijom pripremom vjeroučitelja i vjeroučiteljica”, poručio je nuncij Pezzuto.

Na kraju je kardinal Puljić uputio svima riječi zahvale. “U ime svih članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, svoje braće u biskupstvu: mons. Tome, mons. Franje, mons. Ratka, mons. Pere i mons. Marka, kao i u svoje osobno ime zahvaljujem na poseban način svima vama koji ste svojim dolaskom pokazali da vam je stalo do našeg međusobnog zajedništva. To zajedništvo ima duboku simboliku jer je ono, osim našeg zajedništva, također poziv svima kojima propovijedamo i s kojima živimo da vole ove zemlju i u njoj nastoje vidjeti svoju sadašnjoj i svoju budućnost. Ako budemo voljeli ovu zemlju i Crkvu u njoj, onda ćemo biti spremni darivati se”, kazao je kardinal Puljić te, između ostalih, zahvalio Organizacijskom odboru, Tajništvu i djelatnicima Katoličke tiskovne agencije BK BiH, ceremonijaru fra Danimiru Pezeru, đakonima i bogoslovima Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Sarajevu za sudjelovanje u asistenciji kao i bogoslovima Franjevačke teologije u Sarajevu na čelu s fra Emanuelom Josićem za vrlo lijepo i skladno pjevanje. Posebno je zahvalio župniku župe Svete Obitelji u Kupresu vlč. Tomislavu Mlakiću, njegovu prvom suradniku vlč. Marku Sliškoviću i cijeloj župnoj zajednici za gostoljubivost.

Nakon što su napravili zajedničku fotografiju, biskupi i svećenici nastavili su druženje u kripti župne crkve Svete Obitelji uz prigodni domjenak.

