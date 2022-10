Održan susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u BiH i u Hrvatskoj

BANJA LUKA – Godišnji susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u BiH i u Hrvatskoj održan je od ponedjeljka popodne, 10. listopada pa do četvrtka ujutro, 13. listopada 2022. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci. Susretom su predsjedali predsjednici Caritasa Bosne i Hercegovine i Hrvatskog Caritasa nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić i varaždinski biskup mons. Bože Radoš. Sudjelovala su dvojica nacionalnih ravnatelja mons. Tomo Knežević i fra Tomislav Glavnik kao i veći broj ravnatelja ili predstavnika nad/biskupijskih Caritasa iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Domaćin ovogodišnjeg susreta Caritas biskupije Banja Luka na čelu s ravnateljem mons. Miljenkom Aničićem ugostio je karitativne predstavnike iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske bogatim i raznovrsnim sadržajem, objavila je mrežna stranica Caritasa BiH.

Iako je praksa je da se svake godine održava ovaj godišnji susret, zbog prisutne pandemije COVID-a 19 čekalo ne na pogodno vrijeme zakazivanja i održavanja novog sastanka. Nakon što je ranije usuglašen cjelokupni program temeljem svih prijedloga, posebno domaćina Caritasa biskupije Banja Luka vezano za karitativni život i rad Biskupije Banja Luka, ali i kroz druge sadržaje koji krase ovaj dio crkvenog i društvenog bosanskohercegovačkog podneblja, Banja Luka je ovih dana bila sjedište karitativnog razmišljanja, govorenja i predlaganja Crkve u hrvatskom narodu, ali i šire.

Ponedjeljak, 10. listopada 2022., bio je dan dolaska u Banja Luku, a za Caritas Bosne i Hercegovine važan zbog dva važna sadržaja: održavanje redovite sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH od 10,00 do 13,00 sati i popodne godišnji susret s voditeljima/cama Regionalnih ureda Nacionalnih Caritasa koji još uvijek djeluju u Bosni i Hercegovini od 14,00 do 16,00 sati: Caritas Italije, Caritas Sjedinjenih Američkih Država: CRS (Catholic Relief Services) https://www.crs.org/, Caritas Švicarske i Caritas Belgije. Na kraju je upriličeno zajedničko druženje uz kavu kojemu su se priključili pristigli gosti Caritasâ u Republici Hrvatskoj. Bio je ovo susret upoznavanja i razmjene razmišljanja s obzirom na karitativno djelovanje važno kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za Republiku Hrvatsku.

Ovogodišnji susret započeo je večernjim Euharistijskim slavljem u banjolučkoj katedrali uz predsjedanje nadbiskupa Vukšića i propovijed banjolučkog biskupa mons. Franje Komarice, uz koncelebraciju nazočnih biskupa, zatim nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u BiH i u Republici Hrvatskoj i drugih nazočnih svećenika. Prvi dan sastanka završio je večerom u zgradi Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci.

Utorak, 11. listopada 2022., imao je dva dijela: središnji sastanak prijepodne, a popodne obilazak srednjobosanskog kraljevskog grada Jajca. Sastanak je započeo molitvom predsjednika Caritasa BiH mons. Vukšića. Nazočne su zatim pozdravili dvojica predsjednika nadbiskup Vukić i biskup Radoš kao i dvojica nacionalnih ravnatelja mons. Tomo Knežević i fra Tomislav Glavnik. Nazočnima riječi dobrodošlice uputio je domaćin biskup Komarica.

Zatim su ravnatelji kratko predstavili nacionalni i nad/biskupijske Caritasi u BiH vezano na vrijeme minule pandemije COVIDA 19 i karitativno djelovanje istih tijekom pandemijskog vremena. Za vrijeme kratke pauze slijedilo je obraćanje medijima dvojice predsjednika i dvojice nacionalnih ravnatelja sa željom da mediji budu produžena karitativna ruka Caritasa kako u BiH tako i u Republici Hrvatskoj.

Slijedile su središnje teme susreta vezane za poznatu Akciju Crkve u Republici Hrvatskoj povjerene Hrvatskom Caritasu „Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH uz završnu diskusiju“: „O pripremi i projektnoj provedbi Tjedna solidarnosti u RH: iskustva i nove mogućnosti“ (fra Tomislav Glavnik), „O provedbi Tjedna solidarnosti u BiH“ (mons. Tomo Knežević) i „Kako Tjedan solidarnosti učiniti uočljivijim“ (gđica Sanja Horvat). Druga tema uz završnu diskusiju bila je „Ugovor o Caritasu Katoličke crkve između HBK i Vlade Republike Hrvatske“ (fra Tomislav Glavnik). Slijedila je treća završna tema sa završnom diskusijom „Suradnja na prekograničnim ili EU projektima“ (gosp. Miroslav Valenta). Na kraju je dogovoreno da sljedeći sastanak u listopadu 2023. godine bude u Dubrovniku, uz dogovor i koordinaciju dvaju nacionalnih Caritasa (Caritasa BiH i Hrvatskog Caritasa), a domaćin će biti Caritas biskupije Dubrovnik.

Na kraju susreta naglašena je zahvalnost za sve do sada učinjeno te podsticaj u narednom periodu svatko na svom području, od župe do nacionalnog Caritasa, iznaći način kako unaprijediti postojeću suradnju Caritasa i Crkve u Hrvata.

Popodne je bio predviđen odlazak u srednjobosanski kraljevski grad Jajce. Gosti su prvo posjetili oce franjevce i franjevačkim samostan, zatim muzej s kraljevom grobnicom, razgledali stari grada s crkvom sv. Marije i tornjem sv. Luke, poznati vodopad, mlinice i nadaleko poznata prelijepa jezera.

U srijedu, 12. listopada 2022., susret je započeo euharistijskim slavljem, a nakon doručka krenulo se u posjet poznatom Trapističkom samostanu i odlazak u župu Presnače mjesto mučeništva vlč. Filipa i s. Cecilije. Nakon ručka slijedila je posjeta projekata Caritasa biskupije Banja Luka: SEC (Socijalno-edukativni centar), Dom za starije osobe, Dječji vrtić, Farma, zatim Mahovljane s biskupijskim vinogradom. Bila je i mogućnost obilaska pravoslavne crkve, Ferhadije i Kastela.

U četvrtak, 13. listopada 2022., nakon euharistijskog slavlja i doručka odgovorni karitativni djelatnici iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske obogaćeni brojnim sadržajima i dojmovima krenuli su svojim kućama i u svoje Caritase.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA