Održan Znanstveni skup u povodu 800. obljetnice rođenja sv. Tome Akvinskog

MOSTAR – Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan je Znanstveni skup u povodu 800. obljetnice rođenja sv. Tome Akvinskog pod nazivom „Sv. Toma Akvinski u suvremenom kontekstu: filozofske, teološke i interdisciplinarne perspektive“.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. sc. Petar Palić istaknuo je važnost činjenice da su na skupu obrađene teme koje je u 13. stoljeću poučavao Toma Akvinski, a koje su i danas aktualne. Istaknuo je posebno zadovoljstvo na suradnji Filozofskog fakulteta SUM-a i Teološko-katehetskog instituta Mostar da se održao ovaj skup.

„Toma Akvinski je bio čovjek koji je svojim djelima i naukom zadužio ne samo teologiju, nego dao doprinos uopće razmišljanju o temeljnim stvarima koje i danas zaokupljaju čovjeka. Objektivnost istine, suradnja znanosti i teologije, odnos vjere i razuma te važnost poštivanja dostojanstva čovjeka i onoga što čovjek jest kao slika Božja, važni su postulati u njegovom poučavanju“, istaknuo je biskup Palić.

Prof. dr. sc. Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pohvalio je organizaciju skupa i istaknuo da su takvi događaji rijetkost na drugim sveučilištima. „Ovim skupom Sveučilište u Mostaru jasno je pokazalo odlučnost u obilježavanju obljetnice velikog znanstvenika, filozofa i teologa, čija je misao i nakon osam stoljeća aktualna“, kazao je Gavrić koji je u svom izlaganju istaknuo snagu emocija u kontekstu djelovanja sv. Tome Akvinskog.

„Kad današnji psiholozi govore o emocijama, govore ono što je i Toma Akvinski u 13. stoljeću naučavao. Toma kad govori o njima, nikad ih ne kvalificira negativnima, nego su one po njemu nešto neutralno. One su pokretačka snaga koja može pomoći u ostvarivanju ciljeva i usavršavanja čovjeka“, poručio je Gavrić.

Na skupu su sudjelovali profesori s Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilište u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Skup je organizirao Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Teološko-katehetskim institutom u Mostaru, a pružio je priliku za interdisciplinarni dijalog o misli i naslijeđu sv. Tome Akvinskog u svjetlu suvremenih znanstvenih i društvenih izazova, s posebnim naglaskom na filozofske, teološke i druge relevantne pristupe.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ff.sum.ba/