Pod predsjedanjem mons. Tome Vukšića, nadbiskupa vrhbosanskog i predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te uz sudjelovanje mons. Petra Palića biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog, potpredsjednika BK BiH i mons. Željka Majića biskupa banjolučkog u Sarajevu je u petak 5. lipnja 2026. održana 43. sjednica Stalnoga vijeća BK BiH.

Biskupi su saslušali izviješće Tajništva o provedbi zaključaka 95. redovitog zasjedanja održanog u Mostaru 20. i 21. ožujka 2026. Nadalje, biskupi su upoznati s pristiglim dopisima te su Tajništvu dali smjernice za daljnje postupanje. Na sjednici Stalnog vijeća dogovoren je dnevni red 96. redovitog zasjedanja koje će se održati u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja 2026.

Prema ustaljenom običaju biskupi će uoči 96. redovitog zasjedanja, na blagdan sv. Bonaventure zaštitnika Banjolučke biskupije, 15. srpnja u 18.00 sati slaviti Misu s narodom. Misu će predslaviti i propovijedati mons. Francis Assisi Chullikatt, apostolski nuncij u BiH.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA