MOSTAR – U prepunoj kripti franjevačkog samostana i župe sv. Petra i Pavla u Mostaru sinoć je održana prva duhovna obnova u organizaciji inicijative „40 dana za život“ Mostar. Obnova je održana s ciljem duhovnog osnaženja sudionika druge polovice jesenske kampanje. Predvodio ju je fra Mario Knezović, gvardijan i župnik samostana sv. Petra i Pavla. Središnji dio obnove bila je sveta misa, započeta riječima fra Marija: „Svi ste prijatelji života, jer tko ljubi Isusa, ne može ne ljubiti život – jer Isus je život. Radujemo se da inicijativa 40 dana za život nije samo u DANIMA, nego u PREDANJU – da se svim srcem i dušom trudimo da svatko ima šansu doživjeti ljubav. A najveća je ljubav – ŽIVOT. Rođenje djeteta.“

U nadahnutoj propovijedi fra Mario je istaknuo da se svaki vjernik mora iznova vraćati Bogu, jer „ljubav nas uvijek vraća kući – u srce našega Boga“. „Danas smo, nažalost, došli do toga da moramo raspravljati o tome je li normalno ubiti dijete u majčinoj utrobi. U mnogim afričkim jezicima riječ pobačaj uopće ne postoji – jer dijete nije problem, nego dar i radost. A mi danas vodimo bitku za život – za nerođene, za najnezaštićenije među nama.“

Fra Mario je snažno progovorio i o odgovornosti roditelja i liječnika: „Bog kaže – ‘Ne boj se, Josipe, uzeti Mariju sebi za ženu, jer što je u Njoj začeto – sveto je.’ A mi danas ubijamo sveto – dijete. Herod su škare liječnika. Nemojmo biti suradnici Heroda!

Srećom, ima sve više liječnika koji prelaze na stranu života. Dok ne susretneš Isusa, ove će ti teme biti teške – ali onaj tko je našao Isusa, zna: život je svetinja.“

Na kraju homilije fra Mario je okupljene pozvao na molitvu i post: „Moramo danas moliti i postiti da klica zla iziđe iz ljudi. Majko Marijo, štiti nas i usliši nas! Bože, daj nam milost da djeca dolaze na svijet bez da ih spriječe vlastiti roditelji.“

Program duhovne obnove nastavio se u 19 sati u prepunoj kripti franjevačke crkve sv. Petra i Pavla. Sve okupljene u ime inicijative „40 dana za život“ Mostar pozdravio je Marin Zelenika, član organizacijskog tima, zahvalivši svima koji molitvom, podrškom i sudjelovanjem prate inicijativu i doprinose širenju kulture života.

Na duhovnoj obnovi fra Mario Knezović je poručio kako molitva nije ritual, nego susret s Bogom u tišini i jednostavnosti srca. Pozvao je vjernike da se udalje od buke svakodnevice i u molitvi više slušaju nego govore. „Vjera je maraton, a ne sprint“, naglasio je fra Mario, potičući na molitvu bez velikih obećanja i očekivanja, u povjerenju prema Božjoj volji.

Fra Marijev nagovor pratio je slavljenički bend „Otkrivenje“ iz Mostara uz vokalnu pratnju Mladena Mandže, koji su glazbom i pjesmom stvorili ozračje molitve i radosti.

Završne riječi u ime inicijative uputio je Darko Anđelić, također član organizacijskog tima, koji je okupljenima posvjedočio o plodovima dosadašnjih kampanja i planovima za budućnost: „Od dvoje ljudi na početku nisam se mogao nadati da ćemo dočekati ovakvo nešto – prepunu kriptu večeras na duhovnoj obnovi. Hvala vam!

Do sada znamo za dva spašena života – u proljetnoj i jesenskoj kampanji – i za mnoge druge plodove koje Bog daje. Ostanite i dalje s nama, jer bdjenje se nastavlja svakoga dana ispred SKB Mostar, sve do 2. studenoga.“

Velik broj djece okupio se na ovoj duhovnoj obnovi, a organizatori su se pobrinuli i za poseban program za najmlađe.

Vjeroučiteljica Dragana Marić i časne sestre franjevke pripremile su prigodan nagovor o molitvi krunice te radionicu izrade kolaža, koje su djeca kasnije ponijela kućama kao uspomenu na ovu večer.

Program je završen zajedničkim druženjem u dvorani uz kriptu, u ozračju zahvalnosti i zajedništva.

Iz organizacijskog tima inicijative „40 dana za život“ Mostar izrazili su zadovoljstvo svim porukama i milostima koje su prisutni primili te uputili poziv svima: „Vidimo se uskoro na zahvalnoj večeri kojom ćemo zaključiti prvu jesensku kampanju inicijative ‘40 dana za život’ u Mostaru.“

