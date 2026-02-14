Održana sjednica Stalnog vijeća BK BiH

SARAJEVO – Sjednica Stalnog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (BK BiH) pod predsjedanjem vrhbosanskog nadbiskupa i predsjednika BK BiH Tome Vukšića i uz sudjelovanje potpredsjednika biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog Petra Palića, banjolučkog biskupa Željka Majića i generalnog tajnika vlč. Bojana Ivešića održana je u petak 13. veljače u Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu.

Biskupi su upoznati s provedbom zaključaka s 94. redovitog zasjedanja BK BiH održanog 3. i 4. studenoga u Sarajevu. Razmotreni su pristigli dopisi, a Tajništvo je dobilo upute za njihovo rješavanje. Razgovaralo se i o pripremi zajedničkog zasjedanja biskupa BK BiH i Hrvatske biskupske konferencije koje će biti održano 9. ožujka u Banjoj Luci.

Biskupi su na sastanku utvrdili dnevni red 95. redovitog zasjedanja koje će se održati u 20. i 21. ožujka u Mostaru.

Na samu svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u srijedu 19. ožujka biskupi će slaviti misu u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve u 18 sati. Misno slavlje predslavit će vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, a propovijedat će banjolučki biskup Željko Majić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA