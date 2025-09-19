Održana sjednica Stalnoga vijeća BK BiH u Sarajevu

SARAJEVO – Sjednica Stalnog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem vrhbosanskog nadbiskupa i predsjednika BK BiH Tome Vukšića i uz sudjelovanje potpredsjednika biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog Petra Palića, banjolučkog biskupa Željka Majića i generalnog tajnika vlč. Bojana Ivešića održana je u četvrtak 18. rujna u Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu.

Biskupi su upoznati s provedbom zaključaka s 93. redovitog zasjedanja BK BiH održanog 16. i 17. srpnja u Banjoj Luci. Također, razmotreni su i pristigli dopisi te su dane smjernice Tajništvu za njihovo rješavanje. Biskupi su na sastanku utvrdili dnevni red za 94. redovito zasjedanje koje će se održati u 3. i 4. studenoga u Sarajevu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA