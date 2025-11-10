Održana Zahvalna večer inicijative „40 dana za život“

MOSTAR – U subotu 8. studenoga, održana je Zahvalna večer inicijative “40 dana za život” u Mostaru kojom su članovi i podupiratelji obilježili završetak još jedne molitvene kampanje za život. Program je započeo molitvom krunice i svetom misom u župi sv. Petra i Pavla, a nastavio se zajedničkim druženjem u kripti uza slavljenje, pjesmu i prigodnu zakusku.

Svetu misu predvodio je fra Svetozar Kraljević, bolnički kapelan, koji je u homiliji poručio: “Kada budemo gledali jedni druge pogledom ljubavi, tada će svi ljudi biti za život!”

Glazbeni dio večeri animirao je slavljenički tim “Otkrivenje” zajedno s Mladenom Mandžom, a za najmlađe sudionike bio je organiziran poseban program uz časne sestre franjevke, trećare i framaše, u prostoru ispod zvonika.

Tijekom večeri dodijeljene su zahvalnice osobama i medijima koji su posebno pridonijeli djelovanju inicijative. Istaknuto je kako je mostarska kampanja prepoznata kao najpraćenija medijska kampanja “40 dana za život” u svijetu.

Član organizacijskog tima Darko Anđelić izjavio je: “Kad smo prošle godine započeli molitvu ispred bolnice, nismo mogli ni sanjati da ćemo doći do ove razine. Ljudi prepoznaju naš trud i rad, a oduševljeni smo povratnim reakcijama iz međunarodne koordinacije. Naša je želja da se inicijativa proširi i na druge gradove u BiH – rado ćemo pomoći u logističkim i svim drugim aspektima.”

Fra Svetozar je blagoslovio hranu i piće, poručivši: “U našim nastojanjima tražimo najbolju verziju sebe – i kada je pronađemo, tada ispunjavamo svoju svrhu i tada smo istinski za život.”

Tijekom večeri osobno su svjedočili i sudionici inicijative. Kapetanica Sandra Martinović podijelila je svoje iskustvo s bdijenja i razlog zašto se prijavila na molitvu: “Ovo tlo natopljeno je krvlju mučenika i mi smo među prvima pozvani boriti se za nerođeni život, da se novi naraštaji našeg naroda rode i ostanu na ovim prostorima, kako se ne bi ovo sveto tlo naseljavalo nekim drugim narodima koji nisu prolili svoju krv za njega.”

Frano Prskalo, mladi otac petero djece, istaknuo je: “Dobio sam poticaj da s obitelji dođem moliti pred bolnicu. Kad mi je supruga sama predložila isto, znao sam da je to potvrda. Tijekom molitve moj sin Ante rekao je: ‘Ovo mi je najljepši dan u životu.’ To je plod koji ostaje.”

Organizatori su zahvalili svima koji su podržali kampanju, poručivši kako je plodova mnogo, a najveći plod ove kampanje je – spašena beba.

Izvor: Crkva na kamenu