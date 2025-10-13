Održane duhovne vježbe za bogoslove

RAMA-ŠĆIT – Prije početka akademske godine održane su redovite duhovne vježbe za bogoslove Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u periodu od 2. listopada do 5. listopada 2025., objavljeno je na stranicama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. Duhovne vježbe su održane u franjevačkom samostanu Rama-Šćit. Voditelj je bio vlč. Ivica Mršo koji je, kako je i sam kazao, rado prihvatio poziv da predvodi ovogodišnje duhovne vježbe.

Nakon dolaska u poslijepodnevnim satima 2. listopada uslijedila je sveta Misa i zaziv Duha Svetoga, nakon čega je bilo uvodno razmatranje. Sudionici su imali vremena za razmatranje i promišljanje nakon izlaganja, prilika za tišinu i sabranost, a nije manjkalo šetnje i uživanja u prelijepom krajoliku. Slobodno vrijeme, uz dio za osobno razmatranje, koristilo se i za razgovor i ispovijed s voditeljem duhovnih vježbi te duhovnikom vlč. Markom Hrskanovićem koji su bili na raspolaganju sudionicima kroz sve dane. Bogoslovi su se upoznali s bogatom kulturnom, umjetničkom i povijesnom baštinom ramskog kraja.

U samom samostanu nalazi se muzej, skulpture poznatog kipara Kuzme Kovačića koji je izradio i „Posljednju večeru“ gdje je ostavljeno jedno mjesto upražnjeno kraj stola. To mjesto jeste poziv svakome da bude sudionikom za Kristovim stolom te da su svi pozvani biti Isusovi učenici.

Misao vodilja ovogodišnjih duhovnih vježbi bila je “Zašto bi Bog mene želio? ”, odnosno “Zašto bi Bog baš mene pozvao? ”. Predstavljeni su brojni primjeri nesavršenih, grešnih i slabih ljudi, kako u Starom, tako i u Novom zavjetu, koji su pristali biti oruđe i suradnici Božji u „ekonomiji“ spasenja.

„Vjerujemo da je svatko od nas dobio vjetar u leđa nakon poticajnih misli i uputa, kako bismo što odvažnije i prisnije slijedili Učitelja, koji jeste Put, Istina i Život“, poručili su bogoslovi VBS-a nakon završetka duhovnih vježbi.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA