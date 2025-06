Otkrita tajna

BUHOVO – Iako riječi tajna, otajstvo i misterij nemaju u potpunosti isto značenje, mi ih često upotrebljavamo kao istoznačnice. Sveti Pavao piše Kološanima: “Ja Crkvi postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju – otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim (Kol 1,25-26). Znači, ono što je čovječanstvu vjekovima bilo skriveno, otkriveno nam je u Isusu Kristu. Kroz duga stoljeća prije Krista Gospodar povijesti objavljivao se na razne načine, napose izabranom Božjem narodu, a kada je “došla punina vremena”, Bog je otkrio svoje lice u osobi Isusa Krista. Kada je Krist dovršio svoje poslanje u ovome svijetu, Otac i Sin poslali su nam Duha Svetoga, Duha Branitelja, Duha Istine. Evo, to je ta tajna, to otajstvo, taj misterij koji nam je otkrit, i to onoliko koliko je ljudski um sposoban shvatiti dubinu Presvetoga Trojstva.

Župna zajednica u Buhovu i ove je godine proslavila svoga zaštitnika, Presveto Trojstvo, na vrlo svečan način. Pred ovu svetkovinu upriličena je trodnevnica. Svete su Mise predvodili: prve večeri fra Robert Kiš, druge večeri don Ante Čarapina i treće večeri fra Velimir Bagavac. Ovo je uistinu bila prava duhovna obnova i lijepa priprava na proslavu patrona. Sve tri večeri u Misi je sudjelovalo 70-ak vjernika. Priznajmo, moglo je i više. Svetu je Misu na patron predvodio fra Valentin Vukoja. Propovjednik je u svom osebujnom stilu, kroz razne primjere iz života, razgalio srca prisutnih vjernika. Naglasak je stavio na životne vrijednosti, rekavši kako je sve na ovoj zemlji bezvrijedno u odnosu na Boga. Mnoge stvari u životu trebamo platiti, neke su veoma skupe, ali ne odustajemo. S druge strane Bog nam se nudi besplatno, pa zašto ne bismo iskoristili taj milosni dar!

Misu je uzveličao župni zbor svojim skladnim pjevanjem. Na licima vjernika, a vjerujemo i u njihovim srcima osjetila se radost pa i ushićenje zbog ovoga duhovnog ugođaja.

B.G.

Izvor: Crkva na kamenu